Четырех браконьеров арестовали за убийство доминантного самца гориллы

По данным CNN, четверо браконьеров в Уганде были арестованы за убийство одной из редких горных горилл — доминантного самца Рафики. Рафики был одной из самых известных и любимых горилл в Уганде. 25-летний самец возглавлял знаменитую группу горилл Нкуринго, которая живет в национальном парке Бвинди и пользуется популярностью среди туристов.

Горные гориллы являются исчезающим подвидом восточных горилл, их количество колеблется около тысячи особей, поэтому смерть одного опытного доминантного самца, возглавляющего группу, может нанести сильный удар по популяции.

Рафики пропал без вести 1 июня, но его тело было найдено на следующий день. На момент смерти Рафики в группе Нкуринго, которую он возглавлял, было 17 горилл, говорится в сообщении. Взрослые доминантные самцы горных горилл имеют характерную серебристую окраску шерсти на спине. Согласно данным Управления по охране дикой природы Уганды (UWA), помимо Рафики в группу входили три черноспинных самца, восемь взрослых самок, двух юных горилл и трех новорожденных детенышей.

Если четверо мужчин, обвиняемых в убийстве Рафики, будут осуждены, им грозит пожизненное заключение или штраф в размере 5,4 миллиона долларов за убийство представителя исчезающего вида. В заявлении человек, который зарезал Рафики ножом, утверждал, что они собирались охотиться в парке с товарищами, когда натолкнулись на группу горилл, и Рафики атаковал их.

UWA опубликовал в Твиттере фотографию Рафики вместе с заявлением об аресте.

Среди прочего в нем говорится, что расследование смерти Рафики «после посмертного отчета показало, что доминантный самец получил травму острым предметом / предметом, который проник в левую верхнюю часть живота и травмировал внутренние органы».