Четырех браконьеров арестовали за убийство доминантного самца гориллы

Рафики был одной из самых любимых и знаменитых горилл в угандском нацпарке Бвинди.

We have arrested four people over the death of Rafiki, the Silverback of Nkuringo Gorilla group in Bwindi Impenetrable National Park. They will be prosecuted in the courts of law. See statement below; pic.twitter.com/Hf17vfsmL3