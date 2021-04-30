Членистоногий бокс: раки-богомолы умеют нокаутировать добычу уже на 9 день своей жизни

В новом исследовании, опубликованном в Journal of Experimental Biology, ученые описали работу придатков филиппинских раков-богомолов Gonodactylaceus falcatus, которых они собрали на гавайском острове Оаху. Команда вырастила несколько представителей этого вида из яиц и под микроскопом наблюдала за ростом их ударного отростка.

На ногах у этих животных располагаются многочисленные придатки – они имеют размер менее миллиметра и развиваются после того, как личинка выходит из яйца. После «вылупления» Gonodactylaceus falcatus сразу начинает охотиться на организмы размером меньше песчинки с помощью этих придатков. Все благодаря одной их хитрой особенности.

Грудные придатки раков-богомолов по своей конструкции похожи на заряженный арбалет с болтом – мышцы притягивают твердую ударную часть к телу, а когда отпускают, та с силой бьет по цели. Так получаются нокаутирующие удары, которыми рак оглушает свою добычу. При ударе мышца сокращается, деформируя крошечный сегмент экзоскелета – жесткую кутикулу, покрывающую их тело. Это сжатие позволяет сохранять упругую энергию в заблокированном соединении. Как только такая «защелка» открывается, экзоскелет возвращается в свое естественное положение, резко продвигая придаток вперед на сверхбыстрой скорости.

Команда сняла высокоскоростное видео с высоким разрешением, чтобы проследить механизм нанесения ударов личинками раков-богомолов. Для этого их пришлось закрепить клеем на специально подготовленной поверхности, чтобы они оставались в кадре и в фокусе.