Что кроется за «дыханием» парка Йеллоустон
Йеллоустонский национальный парк, расположенный прямо на вулкане, известен своими гейзерами и термальными источниками. Они образуют целые долины с горячими озерами и минеральными ручьями. Одна из таких долин называется бассейн Норриса — это самая горячая и динамичная термальная зона в парке. В течение последних десятилетий эта область словно дышала, то поднимаясь, то опускаясь на несколько сантиметров.
В период с 1996 по 2004 год площадь размером более 46 км2 поднялась на 11,9 сантиметра, а затем опустилась на 7,1 см за следующие восемь лет. Затем в период с конца 2013 года по начало 2014 года регион неожиданно снова поднялся на 15 сантиметров. В марте в районе бассейна Норриса произошло землетрясение магнитудой 4,9, которое, по-видимому, и остановило внезапный подъем. После этого колебания продолжились, и на данный момент регион на 12,7 см выше, чем в 2000 году.
Ученые использовали данные радаров и GPS со спутников за последние годы для отслеживания деформации бассейна, чтобы смоделировать то, что происходило под его поверхностью. Исследователи пришли к выводу, что изменения начались, когда магма под бассейном поднялась на расстояние около 14 километров от поверхности земли. Это объясняется тем, что бассейн Норриса находится на линии разломов и отверстий, известных как коридор Норрис-Мамонт.
Магматическое вторжение стало причиной подъема в период с 1996 по 2004 год, а когда магма остыла, растворенные в ней жидкости могли пузыриться. Этот процесс снизил внутреннее давление магматического тела, заставив его сдуваться, как поврежденный воздушный шар, что, вероятно, вызвало повторное опускание земли в период с 2005 по 2013 год.
По мере охлаждения магма кристаллизуется и выделяет газы: их подъем может объяснить то, что происходило в бассейне с конца 2013 года до момента землетрясения, которое вызвало появление микротрещин в скальных породах и позволило газам выйти наружу. Однако исследователи уточняют, что это лишь одна из моделей произошедшего.
Ученые уточняют, что их исследования не сообщает о том, что супервулкан, создавший кальдеру Йеллоустона и последний раз извергавшийся 640 тысяч лет назад, скоро проснется. Зато это объясняет, почему самый высокий из активных гейзеров в мире, Steamboat Park, извергается рекордными темпами с марта 2018 года.
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