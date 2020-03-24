Что кроется за «дыханием» парка Йеллоустон

Йеллоустонский национальный парк, расположенный прямо на вулкане, известен своими гейзерами и термальными источниками. Они образуют целые долины с горячими озерами и минеральными ручьями. Одна из таких долин называется бассейн Норриса — это самая горячая и динамичная термальная зона в парке. В течение последних десятилетий эта область словно дышала, то поднимаясь, то опускаясь на несколько сантиметров.

В период с 1996 по 2004 год площадь размером более 46 км2 поднялась на 11,9 сантиметра, а затем опустилась на 7,1 см за следующие восемь лет. Затем в период с конца 2013 года по начало 2014 года регион неожиданно снова поднялся на 15 сантиметров. В марте в районе бассейна Норриса произошло землетрясение магнитудой 4,9, которое, по-видимому, и остановило внезапный подъем. После этого колебания продолжились, и на данный момент регион на 12,7 см выше, чем в 2000 году.