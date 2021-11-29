Что общего между усами морского льва и кончиками пальцев человека?

Наши кончики пальцев – удивительный инструмент. С их помощью мы ощупываем края предметов, оцениваем их мягкость, размер, форму и текстуру. При этом мы обладаем высочайшим уровнем контроля над этим сенсорным инструментом.

У большинства млекопитающих нет подвижных и чувствительных кончиков пальцев. Зато у них есть усы, точнее вибриссы – чувствительные волоски на морде, которые выступают из-под кожного покрова и используются для поиска пищи и исследования различных объектов.

Нейробиологи десятилетиями изучали вибриссы животных, особенно у лабораторных крыс и мышей, пытаясь понять, как сигналы от длинных волосков обрабатываются в головном мозге. Но только сейчас они начали понимать, что усы некоторых из них двигаются таким же образом, что и наши пальцы.