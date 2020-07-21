Что такое голубые дыры и кто в них живет

Международная группа ученых в августе планирует исследовать голубую дыру под названием «Зеленый банан», расположенную на континентальном шельфе у побережья Флориды. Эта экспедиция станет частью продолжающегося трехлетнего исследовательского проекта.

Голубые дыры представляют собой карстовые воронки на морском дне. Свое название они получили из-за впечатляющего контраста глубокой темно-голубой воды и более светлой воды вокруг. Голубые дыры отличаются от сенотов тем, что последние являются внутренними пустотами, обычно содержащими пресные подземные воды, а не морскую воду.

Самая большая голубая дыра глубиной 300 метров находится в Южно-Китайском море и носит название Дыра Дракона, или Лонгдонг. Следом за ней идет голубая дыра Дина с подводным входом на 202 метра, расположенная в заливе к западу от города Кларенс на Багамских островах.