Что такое голубые дыры и кто в них живет
Международная группа ученых в августе планирует исследовать голубую дыру под названием «Зеленый банан», расположенную на континентальном шельфе у побережья Флориды. Эта экспедиция станет частью продолжающегося трехлетнего исследовательского проекта.
Голубые дыры представляют собой карстовые воронки на морском дне. Свое название они получили из-за впечатляющего контраста глубокой темно-голубой воды и более светлой воды вокруг. Голубые дыры отличаются от сенотов тем, что последние являются внутренними пустотами, обычно содержащими пресные подземные воды, а не морскую воду.
Самая большая голубая дыра глубиной 300 метров находится в Южно-Китайском море и носит название Дыра Дракона, или Лонгдонг. Следом за ней идет голубая дыра Дина с подводным входом на 202 метра, расположенная в заливе к западу от города Кларенс на Багамских островах.
«Зеленый банан», который предстоит изучить исследователям, имеет вход на глубине 47 метров ниже морской поверхности и простирается на 130 метров вглубь. Из-за плохой циркуляции воды в голубых дырах содержится низкое количество кислорода, а ниже определенной глубины кислород и вовсе отсутствует. Эта среда неблагоприятна для большинства морских обитателей, но в ней процветает множество разных бактерий.
Цель этого погружения в том, чтобы изучить, какие микробы живут в голубой дыре, а также измерить уровень питательных веществ в подводной воронке и оценить, связана ли эта воронка каким-то образом с системой подземных вод Флориды.
Предварительные исследования уже показали большое количество растворенного неорганического углерода в воде «Зеленого банана», который, по словам исследователей, может служить источником пищи для микробных популяций.
В прошлом году на территории Мексиканского залива уже была проведена похожая экспедиция, изучившая голубую дыру глубиной 106,7 метров. Среди различных организмов, обнаруженных на дне, исследователи нашли двух мертвых гребенчатых пилорылов (Pristis pectinata) — скатов, находящихся под угрозой исчезновения.
После августовского погружения исследователи планируют посетить еще одну голубую дыру — Amberjack Hole, вход в которую находится на глубине 34 метра и простирается на 72 метра вниз. Это исследование запланировано на следующий год.
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