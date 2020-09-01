Что такое «мертвая вода»

Известно немало случаев, когда во время таяния льдов небольшие суда попадали в «мертвую воду». Чтобы мореплаватель ни делал, судно теряло скорость или вообще останавливалось, будто бы какая-то неведомая сила держала его.

Впервые это странное явление научно описал ученый и путешественник Фритьоф Нансен в 1893 году после того, как его корабль «Фрам» попал в «мертвую воду» у берегов полуострова Таймыр. Судну потребовалось более четырех часов, чтобы проплыть несколько морских миль, которые за полчаса можно было бы преодолеть на веслах.

Долгое время не было понятно, как возникает «мертвая вода». Однако сегодня известно, что это явление происходит, когда слой легкой пресной воды, не смешиваясь, покоится на более тяжелом слое соленой воды. Эта «мертвая вода» появляется в северных фьордах Скандинавии, а также в некоторых других местах во время таяния льдов.

Небольшое судно, оказавшееся в «мертвой воде» даже с двигателем, включенным на максимальную мощность, будет с трудом двигаться или же вовсе будет оставаться на месте. Это так, поскольку винт судна способствует образованию волн во внутреннем слое. Постепенно по ходу движения корабля колебание на границе между слоями нарастает, и увеличившиеся волны нагоняют судно и замедляют его. Причем поверхность верхнего слоя остается практически неподвижной.

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