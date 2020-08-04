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Природа

Что такое Янардаг, «огненная гора»?

Софья Демьянец
04 августа 2020
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Янардаг
Фото: Wikimedia Commons
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Янардаг
Фото: Wikimedia Commons
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Янардаг ночью
Фото: Wikimedia Commons
В Азербайджане можно увидеть холм, который никогда не перестает гореть.

На Апшеронском полуострове (Азербайджан) можно увидеть пылающий холм — Янардаг (в переводе с азербайджанского языка означает «огненная гора»). Его интенсивное пламя не перестает гореть несколько тысяч лет. Оно горит вдоль основания холма и достигает трех метров в высоту.

Пламя не гаснет из-за природного газа, непрерывно просачивающегося через слой пористого песчаника в этой области. Вырвавшись наружу, газ соприкасается с кислородом и загорается.

Сегодня в мире существует лишь несколько подобных «огненных» мест, и большинство из них находится в Азербайджане. Из-за богатых газовых месторождений ещё в древности люди встречали их на Апшеронском полуострове. Там, например, расположен храм огнепоклонников Атешгях, который хорошо известен благодаря горящим выходам природного газа на его территории.

Посмотрите на захватывающий снимок Земли и Луны, сделанный космическим аппаратом на пути к Марсу.

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