Что такое Янардаг, «огненная гора»?

На Апшеронском полуострове (Азербайджан) можно увидеть пылающий холм — Янардаг (в переводе с азербайджанского языка означает «огненная гора»). Его интенсивное пламя не перестает гореть несколько тысяч лет. Оно горит вдоль основания холма и достигает трех метров в высоту.

Пламя не гаснет из-за природного газа, непрерывно просачивающегося через слой пористого песчаника в этой области. Вырвавшись наружу, газ соприкасается с кислородом и загорается.

Сегодня в мире существует лишь несколько подобных «огненных» мест, и большинство из них находится в Азербайджане. Из-за богатых газовых месторождений ещё в древности люди встречали их на Апшеронском полуострове. Там, например, расположен храм огнепоклонников Атешгях, который хорошо известен благодаря горящим выходам природного газа на его территории.

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