Чудеса рядом с нами: удивительное дерево в Ставрополе

Государственный природный заказник «Русский лес» занимает свыше 7500 га на западных склонах Ставропольской горы. Это самый большой лесной массив края.

Всего в заказнике насчитывается 14 видов деревьев и кустарников. Граб обыкновенный, один из наиболее распространенных обитателей «Русского леса», можно встретить повсюду. Впрочем, один из них выбивается из общего ряда.

Своей необычностью граб, растущий недалеко от опушки «Русского леса», обязан Травертиновому источнику — одной из главных достопримечательностей округи. Там можно встретить реликтовые растения и собственно травертины — камни кремового цвета, образующие причудливые рельефные формы и восьмиметровые пласты породы. Про этот источник говорят: «Все, что его воды коснется, камнем обернется».

Граб, растущий вдоль обычной лесной тропинки, в полной мере прочувствовал справедливость этого народного наблюдения. Травертиновый ручей течет непосредственно сквозь него. В любой другой ситуации дерево бы неминуемо сгнило, однако благодаря минералам, дорожка, по которой протекает вода, закаменела — и это сохранило ему жизнь.