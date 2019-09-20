Чудо природы: зебра в горошек

К сожалению, долго такие звери в дикой природе не живут: их сородичи могут их отвергнуть; они в первую очередь привлекают внимание хищников и, к тому же, они не смогут эффективно бороться с перегревом или насекомыми (именно эти функции выполняют полоски у обычных зебр).



Специалистам известны примеры нескольких пятнистых жеребят – например, похожие юные особи ранее попадались людям на глаза в дельте реки Окаванго в Ботсване – однако есть лишь одна фотография взрослой зебры «в горошек», и та относится к 50-м годам прошлого века.