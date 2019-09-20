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Природа

Чудо природы: зебра в горошек

Анастасия Баринова
20 сентября 2019
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Фото: frankliuphotography/Instagram
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Фото: frankliuphotography/Instagram
В природном парке Масаи-Мара замечена зебра редчайшей окраски.

Фотограф из Гонконга Фрэнк Лью (Frank Liu) снимает дикую природу. В кенийском заповеднике Масаи-Мара он встретил удивительного обитателя саванны: детеныша зебры, шкура которого имеет темно-коричневый окрас и вместо привычных полосок усыпана белыми пятнами. «На первый взгляд, он выглядел совсем как другой вид»,– рассказал Лью. Сопровождавший его гид первым заметил малыша и дал ему имя Тира.

Ученые объясняют эту окраску псевдомеланизмом. Специальные клетки, меланоциты, производят пигмент меланин, который определяет цвет волос и кожи у млекопитающих, и в случае генетической мутации может появляться цветовое разнообразие. Среди зебр также встречается альбинизм, дающий нетипично светлый кожный покров.

К сожалению, долго такие звери в дикой природе не живут: их сородичи могут их отвергнуть; они в первую очередь привлекают внимание хищников и, к тому же, они не смогут эффективно бороться с перегревом или насекомыми (именно эти функции выполняют полоски у обычных зебр).

Специалистам известны примеры нескольких пятнистых жеребят – например, похожие юные особи ранее попадались людям на глаза в дельте реки Окаванго в Ботсване – однако есть лишь одна фотография взрослой зебры «в горошек», и та относится к 50-м годам прошлого века.

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