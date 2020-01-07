«Cнежный барс» и «панда наоборот»: как живут звери с витилиго

На ее шерсти одно за одним стали появляться белые пятна. Николь отнесла котенка к ветеринару, который диагностировал витилиго – исчезновение пигмента меланина на отдельных участках кожи.
Этому заболеванию подвержено около 1% людей (наиболее известный пример – Майкл Джексон), тогда как животные им страдают крайне редко. Элли оказалась среди таких зверей, и в результате постепенно превратилась в пятнистую белую кошку, напоминающую снежного барса.
Во всем остальном она совершенно здорова, «очень игривая, милая и любопытная». Она сопровождает Николь повсюду, остро переживая разлуку. Девушка ведет Инстаграм-аккаунт, и за судьбой Элли следят тысячи подписчиков.
Не менее известна собака с тем же заболеванием – 13-летний лабрадор-ретривер по кличке Роуди, живущий в штате Орегон. Его облик начал меняться только в 12 лет, и наиболее ярким проявлением стали белые круги вокруг глаз. В Сети его называют «пандой наоборот».
Роуди является «послом» в Американском фонде исследования витилиго: в его задачу входит посещение детей, страдающих таким же нарушением пигментации. Это дает им положительные эмоции и поддержку.
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