«Cнежный барс» и «панда наоборот»: как живут звери с витилиго

Во всем остальном она совершенно здорова, «очень игривая, милая и любопытная». Она сопровождает Николь повсюду, остро переживая разлуку. Девушка ведет Инстаграм-аккаунт, и за судьбой Элли следят тысячи подписчиков.



Не менее известна собака с тем же заболеванием – 13-летний лабрадор-ретривер по кличке Роуди, живущий в штате Орегон. Его облик начал меняться только в 12 лет, и наиболее ярким проявлением стали белые круги вокруг глаз. В Сети его называют «пандой наоборот».



