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Природа

«Cнежный барс» и «панда наоборот»: как живут звери с витилиго

07 января 2020
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Фото: elli.vitiligo/Instagram, White Eyed Rowdy/Facebook
Несколько лет назад Николь из немецкого города Рауэнберг нашла на улице двух черных котят. Она забрала их домой, назвав Элли и Рози. И если Рози росла, не вызывая вопросов, то Элли спустя год начала менять окраску.

На ее шерсти одно за одним стали появляться белые пятна. Николь отнесла котенка к ветеринару, который диагностировал витилиго – исчезновение пигмента меланина на отдельных участках кожи.

Этому заболеванию подвержено около 1% людей (наиболее известный пример – Майкл Джексон), тогда как животные им страдают крайне редко. Элли оказалась среди таких зверей, и в результате постепенно превратилась в пятнистую белую кошку, напоминающую снежного барса.

Во всем остальном она совершенно здорова, «очень игривая, милая и любопытная». Она сопровождает Николь повсюду, остро переживая разлуку. Девушка ведет Инстаграм-аккаунт, и за судьбой Элли следят тысячи подписчиков.

Не менее известна собака с тем же заболеванием – 13-летний лабрадор-ретривер по кличке Роуди, живущий в штате Орегон. Его облик начал меняться только в 12 лет, и наиболее ярким проявлением стали белые круги вокруг глаз. В Сети его называют «пандой наоборот». 

Роуди является «послом» в Американском фонде исследования витилиго: в его задачу входит посещение детей, страдающих таким же нарушением пигментации. Это дает им положительные эмоции и поддержку.

Узнайте больше об окраске животных.