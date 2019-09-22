Цветочные насекомые: необычный фотопроект

Сейчас Иноуэ делает стрекоз, жуков, муравьев и других насекомых, используя материалы, которые находит у себя во дворе. Еще Раку берет опавшие лепестки роз и гипсофилу у флористов, работающих по соседству, а иногда ему присылают растения поклонники его творчества из самых разных уголков планеты – чтобы Иноуэ смог привнести в свои работы что-то новое. В недавней поездке по Юго-Западу США Раку очень хотел увидеть скорпиона. Но поскольку ни один так и не попался ему на глаза, он нашел лучший выход из ситуации: собрал прутики и семена и сделал скорпиона сам.