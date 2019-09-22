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Природа

Цветочные насекомые: необычный фотопроект

Фото: Раку Иноуэ; Текст: Дэниел Стоун
22 сентября 2019
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Эти реалистичные портреты жуков, бабочек и других насекомых были созданы исключительно из природных материалов.

В северных широтах Канады не так уж много тропических растений. То же можно сказать и о насекомых. Но это не смутило живущего в Монреале художника и фотографа Раку Иноуэ: он нашел способ запечатлеть редких представителей флоры и фауны – Раку делает яркие портреты из цветов, листьев, прутьев, семян и стеблей.

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Жук-голиаф – одно из самых крупных насекомых на Земле: отдельные особи достигают 10 сантиметров в длину.
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Бабочка из лепестков роз позволяет по-новому взглянуть не только на пышность природы, но и на ее увядание. Когда у местного флориста остается много опавших лепестков, Раку Иноуэ дарит им новую жизнь.
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Путешествуя по Аризоне и Неваде, Иноуэ собирал материалы, чтобы воздать должное флоре и фауне американского Юго-Запада, и сделал портрет скорпиона.
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Путешествуя по Аризоне и Неваде, Иноуэ собирал материалы, чтобы воздать должное флоре и фауне американского Юго-Запада, и сделал портрет муравья-бегунка.
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Иноуэ обычно ничем не скрепляет элементы своих работ, но для крупных моделей использует скотч и клей.

«Насекомые всегда имели для меня символическое значение», – рассказывает Иноуэ, выросший в Японии. Летом его бабушка, жившая в деревне под Хиросимой, оставляла входную дверь открытой: в дом прилетали стрекозы – она верила, что они являются воплощением ее покойного мужа.

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Когда эквадорский цветочный магазин прислал Иноуэ гипсофилу и стебли гвоздики, фотограф превратил их в жука-носорога.
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Жук-олень – культурный символ Японии, родины Иноуэ. Чтобы создать портрет этого насекомого, Иноуэ собрал листья самых разных оттенков зеленого – все, что удалось найти во дворе его дома в Монреале.
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Еще одна работа Иноуэ.
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Еще одна работа Иноуэ.
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Еще одна работа Иноуэ.

Сейчас Иноуэ делает стрекоз, жуков, муравьев и других насекомых, используя материалы, которые находит у себя во дворе. Еще Раку берет опавшие лепестки роз и гипсофилу у флористов, работающих по соседству, а иногда ему присылают растения поклонники его творчества из самых разных уголков планеты – чтобы Иноуэ смог привнести в свои работы что-то новое. В недавней поездке по Юго-Западу США Раку очень хотел увидеть скорпиона. Но поскольку ни один так и не попался ему на глаза, он нашел лучший выход из ситуации: собрал прутики и семена и сделал скорпиона сам. 

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С помощью лепестков орхидеи Иноуэ воссоздал орхидейного богомола.
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