Цветочные насекомые: необычный фотопроект

В северных широтах Канады не так уж много тропических растений. То же можно сказать и о насекомых. Но это не смутило живущего в Монреале художника и фотографа Раку Иноуэ: он нашел способ запечатлеть редких представителей флоры и фауны – Раку делает яркие портреты из цветов, листьев, прутьев, семян и стеблей.
«Насекомые всегда имели для меня символическое значение», – рассказывает Иноуэ, выросший в Японии. Летом его бабушка, жившая в деревне под Хиросимой, оставляла входную дверь открытой: в дом прилетали стрекозы – она верила, что они являются воплощением ее покойного мужа.
Сейчас Иноуэ делает стрекоз, жуков, муравьев и других насекомых, используя материалы, которые находит у себя во дворе. Еще Раку берет опавшие лепестки роз и гипсофилу у флористов, работающих по соседству, а иногда ему присылают растения поклонники его творчества из самых разных уголков планеты – чтобы Иноуэ смог привнести в свои работы что-то новое. В недавней поездке по Юго-Западу США Раку очень хотел увидеть скорпиона. Но поскольку ни один так и не попался ему на глаза, он нашел лучший выход из ситуации: собрал прутики и семена и сделал скорпиона сам.