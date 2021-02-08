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Природа

Цветущие воды Тихого океана сняли из космоса

National Geographic Россия
08 февраля 2021
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В окрашивании вод у побережья Японии виноват фитопланктон.

Миссия Copernicus Sentinel-2 показала цветущие водоросли в Тихом океане недалеко от побережья Японии.

Цветение водорослей относится к быстрому размножению фитопланктона — микроскопических морских растений, дрейфующих на поверхности моря или вблизи нее. Чрезмерный рост водорослей «окрашивает» океанские воды, что зачастую можно обнаружить даже из космоса.

Хотя цветение водорослей является естественной и важной частью жизни в море, считается, что деятельность человека увеличивает количество ежегодных цветений. Вредное цветение водорослей может быть вызвано факторами окружающей среды, такими как свет, более высокая температура воды и избыток питательных веществ.

На изображении спутника Европейского космического агентства можно увидеть высокую концентрацию водорослей примерно в 130 км от Хоккайдо, второго по величине острова Японии. Размер этого конкретного цветения водорослей составлял более 500 км в поперечнике и 200 км в ширину. На фотографии видна лишь небольшая часть цветения, около 100 км с севера на юг и около 110 км с востока на запад.

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ESA В этой части Тихого океана, недалеко от Хоккайдо, более холодное течение Оясио сходит с севера и сталкивается с более теплым течением Куросио, текущим с юга. Когда два течения с разной температурой и плотностью сталкиваются, они часто создают водовороты, дрейфующие по краю двух водных масс

Фитопланктон играет важную роль в пищевой цепи, но он также влияет на глобальный углеродный цикл, поглощая углекислый газ в масштабах, эквивалентных масштабам наземных растений. Поскольку поверхность океана нагревается в ответ на увеличение количества парниковых газов в атмосфере, продуктивность фитопланктона необходимо контролировать, указывают ученые.

Спутниковые данные можно использовать не только для отслеживания роста и распространения вредоносного цветения водорослей с целью предупреждения и смягчения разрушительных воздействий на туризм и рыболовство, но и для отслеживания направления океанских течений, поскольку фитопланктон на поверхности концентрируется вдоль границ сталкивающихся течений.

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