Цветущие воды Тихого океана сняли из космоса

Миссия Copernicus Sentinel-2 показала цветущие водоросли в Тихом океане недалеко от побережья Японии.

Цветение водорослей относится к быстрому размножению фитопланктона — микроскопических морских растений, дрейфующих на поверхности моря или вблизи нее. Чрезмерный рост водорослей «окрашивает» океанские воды, что зачастую можно обнаружить даже из космоса.

Хотя цветение водорослей является естественной и важной частью жизни в море, считается, что деятельность человека увеличивает количество ежегодных цветений. Вредное цветение водорослей может быть вызвано факторами окружающей среды, такими как свет, более высокая температура воды и избыток питательных веществ.