Цветущие воды Тихого океана сняли из космоса

Миссия Copernicus Sentinel-2 показала цветущие водоросли в Тихом океане недалеко от побережья Японии.
Цветение водорослей относится к быстрому размножению фитопланктона — микроскопических морских растений, дрейфующих на поверхности моря или вблизи нее. Чрезмерный рост водорослей «окрашивает» океанские воды, что зачастую можно обнаружить даже из космоса.
Хотя цветение водорослей является естественной и важной частью жизни в море, считается, что деятельность человека увеличивает количество ежегодных цветений. Вредное цветение водорослей может быть вызвано факторами окружающей среды, такими как свет, более высокая температура воды и избыток питательных веществ.
На изображении спутника Европейского космического агентства можно увидеть высокую концентрацию водорослей примерно в 130 км от Хоккайдо, второго по величине острова Японии. Размер этого конкретного цветения водорослей составлял более 500 км в поперечнике и 200 км в ширину. На фотографии видна лишь небольшая часть цветения, около 100 км с севера на юг и около 110 км с востока на запад.
Фитопланктон играет важную роль в пищевой цепи, но он также влияет на глобальный углеродный цикл, поглощая углекислый газ в масштабах, эквивалентных масштабам наземных растений. Поскольку поверхность океана нагревается в ответ на увеличение количества парниковых газов в атмосфере, продуктивность фитопланктона необходимо контролировать, указывают ученые.
Спутниковые данные можно использовать не только для отслеживания роста и распространения вредоносного цветения водорослей с целью предупреждения и смягчения разрушительных воздействий на туризм и рыболовство, но и для отслеживания направления океанских течений, поскольку фитопланктон на поверхности концентрируется вдоль границ сталкивающихся течений.
Узнайте, как были впервые обнаружены организмы, питающиеся вирусами.