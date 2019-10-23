«Дай шесть!»: чем удивила мадагаскарская руконожка

Ученые сходятся во мнении, что айе-айе – самый странный представитель лемуров. Его зубы скорее напоминают зубы грызунов: резцы очень крупные, изогнутые и отделены от коренных значительным промежутком. Клыки после смены молочных зубов не сохраняются, зато резцы продолжают расти в течение всей жизни. Их лапы очень короткие, но пальцы – непропорционально длинные. С их помощью они простукивают деревья, прислушиваясь к звукам, чтобы найти под корой полости, где может прятаться добыча: насекомые и личинки. Обнаружив желаемое, руконожки выгрызают своими острыми зубами.



По сути, руконожка настолько хорошо развила способность точечно простукивать деревья, что ни для чего больше пальцы не годятся, и передвигается животное очень медленно. Возможно, эта особенность и дала ему название в русском языке (узнайте, как появился английский вариант имени).



Изучая строение конечностей руконожки, биологи из Университета штата Северная Каролина сделали неожиданное открытие: рядом с большим пальцем у зверя находится небольшой отросток, который при ближайшем рассмотрении оказался шестым пальцем, состоящий из небольшой косточки и сухожилия.