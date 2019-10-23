«Дай шесть!»: чем удивила мадагаскарская руконожка

Мадагаскарская руконожка, или айе-айе (лат. Daubentonia madagascariensis, англ. aye-aye) – примат из надсемейства Lemuroidea. Млекопитающее размером до 44 см с 60-сантиметровым хвостом обитает исключительно в тропических лесах Мадагаскара.
Ученые сходятся во мнении, что айе-айе – самый странный представитель лемуров. Его зубы скорее напоминают зубы грызунов: резцы очень крупные, изогнутые и отделены от коренных значительным промежутком. Клыки после смены молочных зубов не сохраняются, зато резцы продолжают расти в течение всей жизни. Их лапы очень короткие, но пальцы – непропорционально длинные. С их помощью они простукивают деревья, прислушиваясь к звукам, чтобы найти под корой полости, где может прятаться добыча: насекомые и личинки. Обнаружив желаемое, руконожки выгрызают своими острыми зубами.
По сути, руконожка настолько хорошо развила способность точечно простукивать деревья, что ни для чего больше пальцы не годятся, и передвигается животное очень медленно. Возможно, эта особенность и дала ему название в русском языке (узнайте, как появился английский вариант имени).
Изучая строение конечностей руконожки, биологи из Университета штата Северная Каролина сделали неожиданное открытие: рядом с большим пальцем у зверя находится небольшой отросток, который при ближайшем рассмотрении оказался шестым пальцем, состоящий из небольшой косточки и сухожилия.
Три мышцы, соединяющие палец с кистью, позволяют ему двигаться в трех направлениях. Дополнительный палец присутствует и на на правой, и на левой кисти этих животных.
Ученые сравнивают псевдопалец айе-айе с той же особенностью бамбуковых медведей, у которых рядом с большим пальцем тоже есть маленькая косточка с тремя мышцами. Она помогает пандам в захватывании бамбука. Есть похожие наросты у кротов и других животных, а вот у приматов количество пальцев, наоборот, сокращается, чтобы им удобнее было лазать по деревьям. Таким образом айе-айе - первый известный примат, отрастивший дополнительный палец.