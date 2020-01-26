Дайверы обнаружили пузырящийся источник на дне океана: видео

Участок, найденный дайверами, находится между филиппинскими островами Лусон и Миндоро и носит название пролив острова Верде. Это место прозвали Soda Springs, что можно перевести как "газированные источники". Пузырьки, которые бесчисленными вереницами поднимаются с океанского дна, состоят из углекислого газа: он пробивается наверх из геологического источника, находящегося ниже дна.

Команда ученых из Техасского университета в Остине во главе с геофизиком Баяни Карденас изучает этот участок на глубине 60 метров, чтобы понять, как морская флора и фауна адаптируется к более высоким уровням СО2. Они опубликовали результаты своего исследования в научном журнале Geophysical Research Leters.