Дайверы обнаружили пузырящийся источник на дне океана: видео

Участок, найденный дайверами, находится между филиппинскими островами Лусон и Миндоро и носит название пролив острова Верде. Это место прозвали Soda Springs, что можно перевести как "газированные источники". Пузырьки, которые бесчисленными вереницами поднимаются с океанского дна, состоят из углекислого газа: он пробивается наверх из геологического источника, находящегося ниже дна.
Команда ученых из Техасского университета в Остине во главе с геофизиком Баяни Карденас изучает этот участок на глубине 60 метров, чтобы понять, как морская флора и фауна адаптируется к более высоким уровням СО2. Они опубликовали результаты своего исследования в научном журнале Geophysical Research Leters.
Измерения выявили на участке содержание углекислого газа от 60 000 до 95 000 миллионных долей (ppm). Этот уровень быстро падает, когда газ разбавляется в окружающих водах, но даже в этом случае его концентрация остается намного выше среднего. Стоит отметить, что среднестатистичская концентрация углекислого газа в обычном уличном воздухе — всего 400 ppm.
Ученые отмечают, что подобные участки часто остаются неисследованными, поскольку они находятся на небольшой глубине для дистанционно управляемых подводных аппаратов и, наоборот, слишком глубоки для погружения дайверов.
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