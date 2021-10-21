Дайверы в Египте наткнулись на странное безглазое существо. Что это?

У морского создания не было глаз, ушей и рта, и оно напоминало резиновую трубку с заостренным концом, но при этом шевелилось в воде. Среди прозвучавших версий были и инопланетяне, и черви всевозможных видов, и даже растения, однако наиболее правдоподобным кажется принадлежность «трубки» к медузам – правда, речь идет не о целой особи, а о ее щепальце.

Вероятнее всего, какая-нибудь черепаха или другой хищник, съев медузу, выплюнул одно из ее щупалец. Тогда щупальце продолжило «плавание», двигаясь по инерции. Больше всего фрагмент похож на щупальце медузы вида Thysanostoma loriferum, которая водится в этой акватории. Стрекающее населяет глубины до метра и может вырастать до 30 сантиметров. Этот вид медуз входит в рацион морских черепах, и одно из восьми длинных щупалец, действительно, могло ускользнуть.