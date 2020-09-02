Дальневосточная черепаха писает через рот – как и почему?

Пресноводный китайский трионикс, или дальневосточная черепаха, распространен почти по всей Азии. Он удивителен не только своим внешним видом, но и тем, избавляет мочевину через рот.

Эта черепаха обитает в реках, озёрах и старицах, вода в которых нередко, в особенности летом, бывает сильно засолена (хотя и не так, как морская вода). Животное много времени проводит на суше. Однако время от времени трионикс подползает к водоему и опускает в него голову на 20-100 минут. Делает он это именно для того, чтобы помочиться. Когда голова черепахи оказывается под водой, небольшие выросты, покрывающие слизистую оболочку её глотки, выделяют мочевину. И после этого, триониксу остается только набрать в рот воды, а затем выплюнуть её вместе со своими выделениями.

До недавних пор эти выросты, пронизанные кровеносными сосудами, считались дополнительными органами дыхания. Действительно, пропуская воду через рот, черепаха может усваивать растворенный в ней кислород. Однако в 2012 году было опубликовано исследование, описывающее выделительную функцию этих папилл.

Как же получилось, что дальневосточная черепаха избавляется от мочевины через рот? По мнению ученых, причиной тому служат особенности места обитания трионикса. Для того чтобы вывести мочевину из организма через клоаку, черепахе нужно было бы много пить, а поскольку вода часто оказывается засолена в месте её обитания, животному пришлось приспособиться выводить мочевину другим способом.

Интересно, что в природе существует и много других животных, которые мочатся не так, как большинство обитателей Земли. К ним относятся, например, многие рыбы, которые избавляются от продуктов своей жизнедеятельности через жаберные мембраны, или некоторые земноводные, «писающие» через кожный покров.

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