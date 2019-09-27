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Природа

Давление в Москве упадет до 732 мм. Такого не было 65 лет

27 сентября 2019
Это произойдет 1 октября.

В первый день октября в столице ожидается очень низкое атмосферное давление, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Показатель может достичь отметки в 732 миллиметра ртутного столба. Тогда будет побит рекорд 1954 года – 733 миллиметра. После этого давление будет возвращаться к норме.

Этой осенью в европейской части России наблюдается аномально холодная погода и резкие перепады температур. Метеорологи связывают это с пришедшим с севера скандинавским циклоном.

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