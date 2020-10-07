Дельфиньи ценности: дружба превыше всего

Как известно, у большинства видов животных принято образовывать закрытые группы, в которые чужаков из других подобных групп не пускают. Однако дельфины афалины формируют открытые группы, зачастую состоящие из особей, живущих на разных территориях и не связанных никакими родственными связями.

Вначале у дельфинов создается альянс первого уровня, когда два-три самца объединяются, вместе ищут самок и защищают их от конкурентов. Затем из нескольких таких альянсов формируется альянс второго уровня. Как правило, он состоит не более чем из 14 особей. В случае если сталкиваются два многочисленных альянса второго уровня, то каждая из этих групп может позвать на помощь своих соседей, и тогда появляются временные альянсы третьего уровня.

Альянс каждого уровня образуется из дельфинов-друзей. Причем, абсолютно не важно, на какой территории познакомились эти особи, и как долго длится их дружба. Главное, чтобы друзья всегда смогли прийти на помощь друг другу, когда это потребуется. Особенно, если речь идет о создании альянсов третьего уровня, когда каждой особи нужно быть уверенной в том, что друг, которого позовешь, по-прежнему помнит тебя и захочет помочь.

Несмотря на важность того, чтобы каждый член группы был надежен, это нормально, когда особь внезапно покидает группу и присоединяется к другой. Из-за такого поведения исследователи даже сравнивают альянсы дельфинов с мафиозными группировками, в которых постоянно происходит обмен членами, что, тем не менее, не умаляет воинственность таких групп по отношению друг к другу.

Интересно, что из млекопитающих только слоны имеют похожие отношения между собой. Однако их группы возглавляют самки, а не самцы, и отношения между группами зависят от степени родства. Другими словами, самка-лидер всегда помнит своих детей и не перестает поддерживать с ними отношения даже после того, как те переходят в другие группы. У дельфинов такого быть не может. Детеныши у одной самки появляются раз в несколько лет, а потому было бы сложно формировать отношения, основываясь исключительно на родственных связях.

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