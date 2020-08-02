Дельфины – главные сексуальные гиганты Мирового океана

Когда дельфины решают обзавестись потомством, самцы охраняют нескольких самок и многократно с ними спариваются. Однако даже тогда дельфины, по словам Коннора, успевают заниматься сексом и с другими особями.



Тридцатилетние исследования Ричарда показали, что дельфины «часто вступают в гомосексуальные связи, и нередко сексом занимаются молодые особи». Причем делают это исключительно ради удовольствия. Известны случаи, когда в неволе дельфины «предлагали» спариться другим животным, плававшим вместе с ними.



Почему же тогда эти водные млекопитающие еще не заполонили все моря? Потому что секс для удовольствия не приводит к размножению. Даже если дельфины будут спариваться всякий раз, когда самка может забеременеть, большинство самок все равно способны выносить и родить лишь одного детеныша раз в несколько лет. Учитывая, что дельфины оказались под угрозой вымирания из-за рыболовства, загрязнения вод и действия прочих неблагоприятных факторов, остается только пожалеть, что их плотские утехи не приносят потомства.



АРЕАЛ

Океаны по всему миру.



СТАТУС

Семейство дельфиновых включает атлантических пятнистых дельфинов (слева) и 35 других видов. Ученые не обладают данными о статусе примерно половины видов.



ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

В древнегреческой мифологии и мировом искусстве дельфины часто выступают в роли спутников Афродиты, богини любви.