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Но есть и хорошие новости!
Природа

Дельфины – главные сексуальные гиганты Мирового океана

Патриция Эдмондс
02 августа 2020
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Фото: ДЖИМ АБЕРНЕТИ, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
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Фото: Ева Озерова
Если среди обезьян самыми любвеобильными считаются бонобо, то среди обитателей моря – дельфины. Морской биолог Ричард Коннор из Университета Массачусетса утверждает, что дельфин может даже превзойти бонобо по части спаривания.

Когда дельфины решают обзавестись потомством, самцы охраняют нескольких самок и многократно с ними спариваются. Однако даже тогда дельфины, по словам Коннора, успевают заниматься сексом и с другими особями.

Тридцатилетние исследования Ричарда показали, что дельфины «часто вступают в гомосексуальные связи, и нередко сексом занимаются молодые особи». Причем делают это исключительно ради удовольствия. Известны случаи, когда в неволе дельфины «предлагали» спариться другим животным, плававшим вместе с ними.

Почему же тогда эти водные млекопитающие еще не заполонили все моря? Потому что секс для удовольствия не приводит к размножению. Даже если дельфины будут спариваться всякий раз, когда самка может забеременеть, большинство самок все равно способны выносить и родить лишь одного детеныша раз в несколько лет. Учитывая, что дельфины оказались под угрозой вымирания из-за рыболовства, загрязнения вод и действия прочих неблагоприятных факторов, остается только пожалеть, что их плотские утехи не приносят потомства.

АРЕАЛ
Океаны по всему миру. 

СТАТУС
Семейство дельфиновых включает атлантических пятнистых дельфинов (слева) и 35 других видов. Ученые не обладают данными о статусе примерно половины видов.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ
В древнегреческой мифологии и мировом искусстве дельфины часто выступают в роли спутников Афродиты, богини любви.

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