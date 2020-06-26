Дельфины способны учиться методам охоты у сверстников

Китообразные известны тем, что используют умные стратегии для добычи пищи. Горбатые киты (Megaptera novaeangliae) с Аляски иногда используют свои плавники и круглые пузырьковые сети для ловли рыбы. А дельфины-афалины (Tursiops aduncus) используют морские губки для защиты своих клювовидных ртов, пока ищут пищу на морском дне.

Еще одну интересную стратегию, которой пользуются афалины, ученые называют «шеллинг» (от слова Shell — раковина). Она заключается в том, что дельфины загоняют мелкую рыбу в раковину, просовывают в отверстие свой «клюв», переносят раковину на поверхность воды и вытряхивают содержимое в рот.

За таким поведением дельфинов исследователи наблюдали в австралийском заливе Шарк. Они проанализировали поведение 310 особей, в том числе 15, использующих шеллинг, и обнаружили, что этому навыку дельфины обучаются у сверстников.

«Мы показываем, что поведение при шеллинге распространяется преимущественно через не вертикальную социальную передачу, то есть между сверстниками, а не от родителей к детям. Благодаря статистическому учету как экологических, так и генетических воздействий наши результаты, таким образом, представляют собой первое свидетельство не-вертикальной передачи тактики поиска пищи у китообразных», — пишут авторы работы.

Исследователи отмечают, что их работа показывает сходство между китообразными и высшими приматами в природе передачи культурного поведения.