День экодолга 2020: пандемия не поможет человечеству отдать долг природе

Всемирный день экологического долга показывает, насколько человек перерасходовал то, что у него есть, и взял в долг у планеты и будущих поколений.

Чтобы определить День экодолга, специалисты GFN сравнивают скорость потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью планеты восстанавливаться.

Чем раньше наступает день экодолга, тем больше мы задолжали планете и будущим поколениям, и наоборот, чем ближе к концу года смещается дата, тем долг меньше. В этом году он наступит 22 августа.

Этот год выдался особенным, и, конечно, это отразилось на экоследе. С одной стороны, жители Земли, как минимум, два месяца не путешествовали, не пользовались транспортом, чтобы добраться до работы, не посещали торговых и развлекательных центров, не ходили в кафе и рестораны. Кажется, будто за это время природа должна была отдохнуть и восстановиться. Но сложная экономическая ситуация уже становится поводом для запросов со стороны крупного бизнеса о снижении экологических требований. Недостаточный экологический и уже климатический контроль приводит к серьезным катастрофам – две трагедии в Красноярском крае являются исчерпывающим аргументом против таких послаблений.