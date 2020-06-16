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Природа

Дерево кешью в Бразилии выглядит как миниатюрный лес: фото

Михаил Сысоев
16 июня 2020
Дерево кэшью в Пиранжи
Фото: Wikimedia Commons
Гигантское дерево до сих пор растет.

Невероятное дерево занимает площадь в 8 500 м2 и по сути представляет собой мини-лес, расположенный в Пиранжи-ду-Норте недалеко от Натала, столицы штата Риу-Гранди-ду-Норте.

Дерево занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Оно примерно в 70 раз больше стандартного дерева кэшью, а длина его ветвей от центрального ствола достигает 50 метров.

Дерево кэшью в Пиранжи
Wikimedia Commons
Дерево кэшью в Пиранжи
Wikimedia Commons
Дерево кэшью в Пиранжи
Leticia F. Paes / flickr.com

Потрясающий размер дерева является следствием генетической мутации, из-за которой ветви гиганта растут преимущественно в бок и образуют новые корни всякий раз, когда касаются земли. Со временем эти ветви с корнями становятся вторичными стволами, которые фактически являются клонами исходного дерева. 

Дерево расположено в особом парке, созданном специально для него, однако муниципальным службам приходится обрезать ветви, которые выходят за границу этой зоны, поскольку в противном случае гигант захватил бы дорогу и остальные прилегающие к парку окрестности. 

Нет точных сведений, когда и кем было посажено это дерево. Местные жители считают, что это сделал рыбак Луиш Инасиу де Оливейра в 1888 году, но существует теория, что дереву около тысячи лет. Гигант производит около 60 тысяч плодов в год.

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