Дерево кешью в Бразилии выглядит как миниатюрный лес: фото

Невероятное дерево занимает площадь в 8 500 м2 и по сути представляет собой мини-лес, расположенный в Пиранжи-ду-Норте недалеко от Натала, столицы штата Риу-Гранди-ду-Норте.
Дерево занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Оно примерно в 70 раз больше стандартного дерева кэшью, а длина его ветвей от центрального ствола достигает 50 метров.
Потрясающий размер дерева является следствием генетической мутации, из-за которой ветви гиганта растут преимущественно в бок и образуют новые корни всякий раз, когда касаются земли. Со временем эти ветви с корнями становятся вторичными стволами, которые фактически являются клонами исходного дерева.
The world's largest cashew tree in Pirangi do Norte, Brazil#TreeTwitter pic.twitter.com/vklFbBLo5H— Greek Salad The Magnanimous (@IsraelDestr0yer) March 5, 2018
Дерево расположено в особом парке, созданном специально для него, однако муниципальным службам приходится обрезать ветви, которые выходят за границу этой зоны, поскольку в противном случае гигант захватил бы дорогу и остальные прилегающие к парку окрестности.
Нет точных сведений, когда и кем было посажено это дерево. Местные жители считают, что это сделал рыбак Луиш Инасиу де Оливейра в 1888 году, но существует теория, что дереву около тысячи лет. Гигант производит около 60 тысяч плодов в год.
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