Дерево кешью в Бразилии выглядит как миниатюрный лес: фото

Невероятное дерево занимает площадь в 8 500 м2 и по сути представляет собой мини-лес, расположенный в Пиранжи-ду-Норте недалеко от Натала, столицы штата Риу-Гранди-ду-Норте.

Дерево занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Оно примерно в 70 раз больше стандартного дерева кэшью, а длина его ветвей от центрального ствола достигает 50 метров.