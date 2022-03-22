Десятки гринд выбросились на берег и погибли в Новой Зеландии

Лишь нескольких животных удалось спасти.

Департамент охраны природы Новой Зеландии сообщил, что более двух десятков гринд, или черных дельфинов погибли в результате массового выброса на берег на отдаленном пляже под названием Прощальная коса на Южном острове. Это произошло в четверг, 17 марта.

На берегу было найдено 34 гринды (Globicephala melas), пять из которых удалось снять с мелководья и спасти. Одного из выживших дельфинов пришлось подвергнуть эвтаназии, поскольку животное находилось в «очень плохом состоянии, демонстрировало сильные признаки стресса и уже не смогло бы выжить».

Причина, по которой, гринды выбрасываются на берег, неизвестна. По данным департамента, за последние 15 лет на пляж Прощальная коса выбросилось всего 10 гринд. Зато в других местах эти дельфины выбрасываются гораздо более массово: так, в 2020 году 470 гринд застряли у берегов Тасмании, в Шри-Ланке на берег выбросилась стая из 120 дельфинов, а сотня гринд и афалин погибла на мели у берега Новой Зеландии в другом месте.

Одна из теорий предполагает, что эхолокация китов и дельфинов может плохо работать на мелководье у берега, и это приводит к дезориентации животных. Также считается, что, когда один член стаи выбрасывается на берег, остальные с большой долей вероятности последуют за ним.

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Гринды – это крупные дельфины, они могут достигать 8,5 метров в длину и весить до трех тонн. Они предпочитают открытое море и лишь изредка встречаются у побережья.

В 2017 году произошел один из самых массовых случаев выброса гринд на мель. В районе новозеландского мыса Фаруэлл на берегу оказалось около 400 этих дельфинов, более половины из которых погибли.