Десятки морских обитателей погибли у берегов Шри-Ланки

Причиной стал пожар на грузовом судне в конце мая.

20 мая в 14 километрах от побережья Шри-Ланки загорелся контейнеровоз X-Press Pearl, следовавший из Индии под флагом Сингапура. Несмотря на все предпринятые усилия, специалистам не удалось предотвратить разлив нефтепродуктов и выброс пластикового сырья.

Экологи сразу же подняли тревогу, и теперь прогнозы оправдались. В эти дни на западном и южном берегу уже найдены десятки представителей морской фауны, погибших в результате этого происшествия. Защитники природы сообщают о 48 мертвых черепахах, 8 дельфинах и множестве мелких рыб.

A blaze onboard Singapore-registered MV X-Press Pearl released tonnes of plastic raw materials that swamped local beaches.



48 dead turtles and eight dolphins, as well as many small fish, had washed up on the beaches in recent weeks.https://t.co/suPjpoGpeq — Yahoo Singapore (@YahooSG) June 18, 2021

Они также подчеркивают, что это лишь вершина айсберга, поскольку большинство мертвых животных оседает на дно, оказывается сразу съедено хищниками или уносится водными потоками в разные направления.

A dead sea turtle has washed ashore in Mannar yesterday. Over the past two weeks, more than 31 dead sea turtles and 5 dolphins washed up on Sri Lankan shores. #SriLanka pic.twitter.com/O2VQsUfKHD — Kavinthan (@Kavinthans) June 15, 2021

На севере Шри-Ланки также был найден мертвый кит — был ли он жертвой пожара на судне или погиб по другим причинам, установят в ходе анализа.

A dead whale has washed ashore in Suruvil in Kayts. #SriLanka pic.twitter.com/oIgjLMsliw — Kavinthan (@Kavinthans) June 15, 2021

Специалисты берут образцы тканей у всех выброшенных на берег животных: до сих пор не понятно, что именно явилось причиной их смерти. Если виновником стали химикаты — важно узнать, какое именно соединение. Также представители фауны могли наглотаться пластиковых фрагментов или быть оглушенными звуковой волной от серии взрывов на контейнеровозе.

Plastic pellets suspected to be from the X-Press Pearl have been found on the sea area off Vankalai, #Mannar.Large amount of pellets reportedly seen across the coast. Stanley De Mel -DS Mannar, Vanni Dis. MP Charles N. & Naval officers have visited there. pic.twitter.com/MFqC6q7kfc — 𝐒,𝐒𝐈𝐕𝐑𝐀𝐍𝐉𝐀𝐍🇱🇰சிவரஞ்சன்,සිවා,西瓦·शिव (@Sivaran33722175) June 12, 2021