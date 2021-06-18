Десятки морских обитателей погибли у берегов Шри-Ланки

20 мая в 14 километрах от побережья Шри-Ланки загорелся контейнеровоз X-Press Pearl, следовавший из Индии под флагом Сингапура. Несмотря на все предпринятые усилия, специалистам не удалось предотвратить разлив нефтепродуктов и выброс пластикового сырья.
Экологи сразу же подняли тревогу, и теперь прогнозы оправдались. В эти дни на западном и южном берегу уже найдены десятки представителей морской фауны, погибших в результате этого происшествия. Защитники природы сообщают о 48 мертвых черепахах, 8 дельфинах и множестве мелких рыб.
A blaze onboard Singapore-registered MV X-Press Pearl released tonnes of plastic raw materials that swamped local beaches.— Yahoo Singapore (@YahooSG) June 18, 2021
48 dead turtles and eight dolphins, as well as many small fish, had washed up on the beaches in recent weeks.https://t.co/suPjpoGpeq
Они также подчеркивают, что это лишь вершина айсберга, поскольку большинство мертвых животных оседает на дно, оказывается сразу съедено хищниками или уносится водными потоками в разные направления.
A dead sea turtle has washed ashore in Mannar yesterday. Over the past two weeks, more than 31 dead sea turtles and 5 dolphins washed up on Sri Lankan shores. #SriLanka pic.twitter.com/O2VQsUfKHD— Kavinthan (@Kavinthans) June 15, 2021
На севере Шри-Ланки также был найден мертвый кит — был ли он жертвой пожара на судне или погиб по другим причинам, установят в ходе анализа.
A dead whale has washed ashore in Suruvil in Kayts. #SriLanka pic.twitter.com/oIgjLMsliw— Kavinthan (@Kavinthans) June 15, 2021
Специалисты берут образцы тканей у всех выброшенных на берег животных: до сих пор не понятно, что именно явилось причиной их смерти. Если виновником стали химикаты — важно узнать, какое именно соединение. Также представители фауны могли наглотаться пластиковых фрагментов или быть оглушенными звуковой волной от серии взрывов на контейнеровозе.
Plastic pellets suspected to be from the X-Press Pearl have been found on the sea area off Vankalai, #Mannar.Large amount of pellets reportedly seen across the coast. Stanley De Mel -DS Mannar, Vanni Dis. MP Charles N. & Naval officers have visited there. pic.twitter.com/MFqC6q7kfc— 𝐒,𝐒𝐈𝐕𝐑𝐀𝐍𝐉𝐀𝐍🇱🇰சிவரஞ்சன்,සිවා,西瓦·शिव (@Sivaran33722175) June 12, 2021
Управление по защите морской среды Шри-Ланки еще не полностью оценило ущерб природе. Стоимость работ по тушению пожара, которые были закончены к 1 июня, оценена в размере 40 миллионов долларов — соответствующий иск в адрес оператора судна готовится. Полиция Шри-Ланки ведет уголовное расследование в отношении капитана, главного механика и старшего офицера.