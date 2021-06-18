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Природа

Десятки морских обитателей погибли у берегов Шри-Ланки

Анастасия Баринова
18 июня 2021
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Фото: Kavinthans/Twitter
Причиной стал пожар на грузовом судне в конце мая.

20 мая в 14 километрах от побережья Шри-Ланки загорелся контейнеровоз X-Press Pearl, следовавший из Индии под флагом Сингапура. Несмотря на все предпринятые усилия, специалистам не удалось предотвратить разлив нефтепродуктов и выброс пластикового сырья.

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Экологи сразу же подняли тревогу, и теперь прогнозы оправдались. В эти дни на западном и южном берегу уже найдены десятки представителей морской фауны, погибших в результате этого происшествия. Защитники природы сообщают о 48 мертвых черепахах, 8 дельфинах и множестве мелких рыб.

Они также подчеркивают, что это лишь вершина айсберга, поскольку большинство мертвых животных оседает на дно, оказывается сразу съедено хищниками или уносится водными потоками в разные направления.

На севере Шри-Ланки также был найден мертвый кит — был ли он жертвой пожара на судне или погиб по другим причинам, установят в ходе анализа.

Специалисты берут образцы тканей у всех выброшенных на берег животных: до сих пор не понятно, что именно явилось причиной их смерти. Если виновником стали химикаты — важно узнать, какое именно соединение. Также представители фауны могли наглотаться пластиковых фрагментов или быть оглушенными звуковой волной от серии взрывов на контейнеровозе.

Управление по защите морской среды Шри-Ланки еще не полностью оценило ущерб природе. Стоимость работ по тушению пожара, которые были закончены к 1 июня, оценена в размере 40 миллионов долларов — соответствующий иск в адрес оператора судна готовится. Полиция Шри-Ланки ведет уголовное расследование в отношении капитана, главного механика и старшего офицера.

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