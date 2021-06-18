Десятки морских обитателей погибли у берегов Шри-Ланки

Специалисты берут образцы тканей у всех выброшенных на берег животных: до сих пор не понятно, что именно явилось причиной их смерти. Если виновником стали химикаты — важно узнать, какое именно соединение. Также представители фауны могли наглотаться пластиковых фрагментов или быть оглушенными звуковой волной от серии взрывов на контейнеровозе.