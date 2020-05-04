Десятки тысяч фламинго наводнили Мумбаи: видео

Розовые фламинго (Phoenicopterus roseus) традиционно мигрируют в район Мумбаи для кормления с сентября по конец мая. Однако в этом году их количество побило все рекорды.
An estimated 150,000 of the pink birds have migrated to Mumbai this year. Many have infiltrated urban areas. https://t.co/yIBREvyaGQ— HuffPost (@HuffPost) May 1, 2020
По данным Бомбейского общества естествознания (BNHS), по сравнению с 2019-м годом число этих птиц выросло на 25 процентов. В первую неделю апреля их насчитывалось более 150 тысяч.
По словам помощника директора BNHS Рахула Кхота, фламинго не только оккупировали реку Улхас, но и распространились по заболоченным территориям, где раньше встречались крайне редко.
BEAUTIFUL! - Thousands of flamingos create a 'sea of pink' during lockdown in Mumbai ... when the people are away, Mother Nature comes out to play pic.twitter.com/xpQQKtnFHP— Rob Szczerba (@RJSzczerba) May 2, 2020
С введением в Индии карантинных мер животные на улицах получили новую степень свободы. К привычным коровам, собакам и обезьянам добавились олени, павлины и даже львы со слонами.