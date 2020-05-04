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Природа

Десятки тысяч фламинго наводнили Мумбаи: видео

National Geographic Россия
04 мая 2020
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Фото: Pedro Szekely / flickr.com
Животные вольготно себя чувствуют на фоне карантина, объявленного в стране.

Розовые фламинго (Phoenicopterus roseus) традиционно мигрируют в район Мумбаи для кормления с сентября по конец мая. Однако в этом году их количество побило все рекорды.

По данным Бомбейского общества естествознания (BNHS), по сравнению с 2019-м годом число этих птиц выросло на 25 процентов. В первую неделю апреля их насчитывалось более 150 тысяч.

По словам помощника директора BNHS Рахула Кхота, фламинго не только оккупировали реку Улхас, но и распространились по заболоченным территориям, где раньше встречались крайне редко.

С введением в Индии карантинных мер животные на улицах получили новую степень свободы. К привычным коровам, собакам и обезьянам добавились олени, павлины и даже львы со слонами.

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