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Природа

Детеныш малой панды нападает на маму из засады: видео

Анастасия Крутикова
19 октября 2020
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Фото: Oregon Zoo / YouTube
Очаровательный Пабу уже вовсю играет снаружи логова и познает окружающий мир.

Красные, или малые панды (Ailurus fulgens) считаются вымирающим видом, численность популяции которого сократилась примерно на 50% за последние 20 лет. Хотя точные цифры неизвестны, по некоторым оценкам, в дикой природе могут остаться всего 2500 особей. Помимо потери среды обитания и фрагментации популяции, красные панды также сталкиваются с угрозами браконьерства и незаконной торговлей дикими животными.

«Пятьдесят лет назад крупные популяции красных панд жили в восточных Гималаях», — отмечает Эми Каттинг, куратор красных панд в Орегонском зоопарке. «Но они исчезают с угрожающей скоростью. Надеюсь, мы сможем начать новую главу в сохранении вида, который резко сокращается в дикой природе».

Именно поэтому все сотрудники и поклонники зоопарка Орегона в Портленде были обрадованы, когда в начале лета красная панда Мэй Мэй, четырехлетняя самка, родила долгожданного детеныша, самца. В первые месяцы своей жизни малыш уже начал демонстрировать бойкость характера – он часто выходил из домика, карабкался на всевозможные поверхности и очаровательно попискивал. Однако пока Мэй Мэй оберегала новорожденного, большая часть их жизни записывалась на скрытую камеру внутри их логова (часть забавных видео, снятых в результате, можно посмотреть здесь).    

Сейчас уже подросший детеныш все чаще проводит время на улице, изучая мир вокруг. Он абсолютно неугомонный, и то и дело надоедает опытной Мэй Мэй своими играми: то нападет на нее из засады, привстав на задние лапы и вскинув вверх передние в устрашающем (очень!) жесте, то попытается ухватить ее за пышный хвост, то забирается вслед за ней высоко на дерево или лезет любопытным носом прямо в объектив видеокамеры. 

Смотрители решили передать честь выбора имени для малыша Фонду зоопарка Орегона, который в свою очередь организовал лотерею среди спонсоров зоопарка. 

Победительница розыгрыша, Мириам Болдинг из Хиллсборо, на прошлой неделе созвонилась с персоналом зоопарка по видеосвязи, и вместе они выбрали малышу имя Пабу. Так звали ручного зверька одного из героев мультсериала  «Легенда о Корре».

«Мы были рады встретиться с Мириам, чтобы обсудить разные имена», — сказала Эми Каттинг, курирующая зону красных панд в зоопарке. «Пабу оказалось вариантом-победителем, и, кажется, это действительно подходит детенышу. В последнее время он становится все более и более любопытным — мы рады, что посетители видят его, поскольку он все больше времени проводит на улице».

Посмотрите на долгожданного детеныша большой панды, рожденного в американском зоопарке.

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