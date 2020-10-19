Детеныш малой панды нападает на маму из засады: видео

Красные, или малые панды (Ailurus fulgens) считаются вымирающим видом, численность популяции которого сократилась примерно на 50% за последние 20 лет. Хотя точные цифры неизвестны, по некоторым оценкам, в дикой природе могут остаться всего 2500 особей. Помимо потери среды обитания и фрагментации популяции, красные панды также сталкиваются с угрозами браконьерства и незаконной торговлей дикими животными.

«Пятьдесят лет назад крупные популяции красных панд жили в восточных Гималаях», — отмечает Эми Каттинг, куратор красных панд в Орегонском зоопарке. «Но они исчезают с угрожающей скоростью. Надеюсь, мы сможем начать новую главу в сохранении вида, который резко сокращается в дикой природе».

Именно поэтому все сотрудники и поклонники зоопарка Орегона в Портленде были обрадованы, когда в начале лета красная панда Мэй Мэй, четырехлетняя самка, родила долгожданного детеныша, самца. В первые месяцы своей жизни малыш уже начал демонстрировать бойкость характера – он часто выходил из домика, карабкался на всевозможные поверхности и очаровательно попискивал. Однако пока Мэй Мэй оберегала новорожденного, большая часть их жизни записывалась на скрытую камеру внутри их логова (часть забавных видео, снятых в результате, можно посмотреть здесь).

Сейчас уже подросший детеныш все чаще проводит время на улице, изучая мир вокруг. Он абсолютно неугомонный, и то и дело надоедает опытной Мэй Мэй своими играми: то нападет на нее из засады, привстав на задние лапы и вскинув вверх передние в устрашающем (очень!) жесте, то попытается ухватить ее за пышный хвост, то забирается вслед за ней высоко на дерево или лезет любопытным носом прямо в объектив видеокамеры.