Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Природа

Детеныша кита, заплывшего в Темзу, пришлось усыпить

Анастасия Баринова
11 мая 2021
E1BMdXPXoAI4XZY.jpg
Фото: Surfers Against Sewage London/Twitter
Спасательная операция продолжалась несколько дней, но помочь малышу не удалось.

Вечером 9 мая возле Ричмондского шлюза на юго-западе Лондона был замечен молодой кит – малый полосатик. Морской обитатель длиной приблизительно четыре метра заплыл в Темзу по ошибке, застрял среди сетей и лодок и не мог выбраться из ловушки. На место прибыли пожарные, ветеринары и службы помощи морским животным. Пока готовилась спасательная операция, кита поливали из шланга. 

После того, как малыш был освобожден, его поместили на надувную подушку – на ней его планировалось отвезти в безопасное место, где можно осмотреть травмы и решить, как действовать дальше. Однако в ночь на понедельник кит соскользнул в воду и уплыл в неизвестном направлении.

На протяжении следующих суток велись его напряженные поиски. Было очевидно, что животное дезориентировано и ранено; к тому же, в этом возрасте детеныша должна сопровождать мать. Помочь спасателям вызвалось множество горожан: люди перемещались вдоль берега Темзы, пристально вглядываясь в ее воды.

Вечером 10 мая детеныш был обнаружен в пяти километрах южнее от первоначального места, возле плотины Теддингтон. И здесь он снова застрял на мелководье. К этому моменту его здоровью уже был нанесен непоправимый вред: малыш ничего не ел два дня, потерял в массе, полностью лишился сил и был серьезно травмирован лодочными цепями. Его состояние непрерывно ухудшалось, и для прекращения мучений его было решено усыпить.

Киты время от времени заплывают в Темзу, но это – пример самого дальнего путешествия в черте мегаполиса. Малые полосатики – наиболее распространенные киты в британских водах. Вероятно, детеныш отбился от матери в устье Темзы.

рекомендации
Космический корабль, ракета

Приблизиться к космосу: двухдневный маршрут по Калуге и Боровску

Звезда

Новорожденный китенок попал на видео

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Карта, Россия

5 захватывающих туров по России от Камчатки до Кавказа