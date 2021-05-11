Детеныша кита, заплывшего в Темзу, пришлось усыпить

Вечером 9 мая возле Ричмондского шлюза на юго-западе Лондона был замечен молодой кит – малый полосатик. Морской обитатель длиной приблизительно четыре метра заплыл в Темзу по ошибке, застрял среди сетей и лодок и не мог выбраться из ловушки. На место прибыли пожарные, ветеринары и службы помощи морским животным. Пока готовилась спасательная операция, кита поливали из шланга.
После того, как малыш был освобожден, его поместили на надувную подушку – на ней его планировалось отвезти в безопасное место, где можно осмотреть травмы и решить, как действовать дальше. Однако в ночь на понедельник кит соскользнул в воду и уплыл в неизвестном направлении.
Thank you to all the police, fire crews and the @rnli who have worked through the night to try to free a whale stranded in the River Thames in south-west London. #whale #minkewhale #thames #ocean #sea #saveourseas #wildlifeoflondon https://t.co/6J28Qg5Ipl pic.twitter.com/Z1CUrgNrPb— SurfersAgainstSewage_London (@SAS_London_) May 10, 2021
На протяжении следующих суток велись его напряженные поиски. Было очевидно, что животное дезориентировано и ранено; к тому же, в этом возрасте детеныша должна сопровождать мать. Помочь спасателям вызвалось множество горожан: люди перемещались вдоль берега Темзы, пристально вглядываясь в ее воды.
Вечером 10 мая детеныш был обнаружен в пяти километрах южнее от первоначального места, возле плотины Теддингтон. И здесь он снова застрял на мелководье. К этому моменту его здоровью уже был нанесен непоправимый вред: малыш ничего не ел два дня, потерял в массе, полностью лишился сил и был серьезно травмирован лодочными цепями. Его состояние непрерывно ухудшалось, и для прекращения мучений его было решено усыпить.
Киты время от времени заплывают в Темзу, но это – пример самого дальнего путешествия в черте мегаполиса. Малые полосатики – наиболее распространенные киты в британских водах. Вероятно, детеныш отбился от матери в устье Темзы.