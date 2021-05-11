Детеныша кита, заплывшего в Темзу, пришлось усыпить

Вечером 10 мая детеныш был обнаружен в пяти километрах южнее от первоначального места, возле плотины Теддингтон. И здесь он снова застрял на мелководье. К этому моменту его здоровью уже был нанесен непоправимый вред: малыш ничего не ел два дня, потерял в массе, полностью лишился сил и был серьезно травмирован лодочными цепями. Его состояние непрерывно ухудшалось, и для прекращения мучений его было решено усыпить.

Киты время от времени заплывают в Темзу, но это – пример самого дальнего путешествия в черте мегаполиса. Малые полосатики – наиболее распространенные киты в британских водах. Вероятно, детеныш отбился от матери в устье Темзы.