Детеныши морских звезд оказались безжалостными каннибалами
Случаи поедания братьев и сестер среди молодняка был обнаружен у морских звезд Форбса (Asterias forbesi). Изначально ученые пытались понять, как морские звезды будут реагировать на хищных крабов, находясь в одной лабораторной емкости.
«Однако звезды начали поедать друг друга еще до того, как мы поместили к ним крабов», — говорит один из двух ведущих авторов исследования Джон Аллен. По его словам, заметив такое поведение морских звезд, они сосредоточились на нем, забросив эксперименты с крабами.
Эти морские звезды обычно встречаются на восточном побережье США, во взрослом возрасте они могут достигать длины от 11,9 до 24 см. По словам Аллена, молодые морские звезды представляют собой крошечную копию родителей – величиной они всего лишь с булавочную головку.
Ученые уже знали, что молодые особи поедают своих сородичей на стадии развития личинок, но ни разу не наблюдали, как они едят собственных братьев и сестер уже после метаморфоза. Несмотря на то, что молодняк морских звезд примерно одного размера, более крупные особи всегда пожирали мелких.
Аллен и его коллега Карина Брокко Френч обнаружили, что морские звезды становятся каннибалами уже через четыре дня после метаморфоза из состояния личинки. Для того, чтобы полакомиться сородичем, Asterias forbesi накрывает жертву своим вывернутым наизнанку желудком и начинает поглощать и переваривать ее.
По словам Аллена, каннибализм между братьями и сестрами может дать отдельным особям адаптивное преимущество, тем более, что взрослые самки морских звезд откладывают от пяти до десяти миллионов яиц в год.
Хотя такое поведение было неизвестно для этого вида, каннибализм не редкость в животном мире. По оценкам исследователей, такое поведение зарегистрировано у более чем 1300 видов (и люди входят в этот список). А еще недавно ученые выяснили, что детеныши мегалодона пожирали своих братьев и сестер еще в утробе матери – узнайте, зачем.