Детеныши морских звезд оказались безжалостными каннибалами

Случаи поедания братьев и сестер среди молодняка был обнаружен у морских звезд Форбса (Asterias forbesi). Изначально ученые пытались понять, как морские звезды будут реагировать на хищных крабов, находясь в одной лабораторной емкости.

«Однако звезды начали поедать друг друга еще до того, как мы поместили к ним крабов», — говорит один из двух ведущих авторов исследования Джон Аллен. По его словам, заметив такое поведение морских звезд, они сосредоточились на нем, забросив эксперименты с крабами.

Эти морские звезды обычно встречаются на восточном побережье США, во взрослом возрасте они могут достигать длины от 11,9 до 24 см. По словам Аллена, молодые морские звезды представляют собой крошечную копию родителей – величиной они всего лишь с булавочную головку.

Ученые уже знали, что молодые особи поедают своих сородичей на стадии развития личинок, но ни разу не наблюдали, как они едят собственных братьев и сестер уже после метаморфоза. Несмотря на то, что молодняк морских звезд примерно одного размера, более крупные особи всегда пожирали мелких.