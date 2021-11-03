Детеныши тюленей умеют менять тон голоса совсем как люди: любопытное открытие

Ученые из Нидерландов обнаружили, что детеныши обыкновенного тюленя (Phoca vitulina) обладают вокальной пластичностью – способностью изменять тон своего голоса в зависимости от обстоятельств.

Команда изучила восемь детенышей тюленя в возрасте от одной до трех недель, которые содержались в голландском реабилитационном морском центре в Питербюрене перед тем, как их выпустят обратно в дикую природу. Чтобы выяснить, могут ли щенки адаптировать свой голос к шуму в окружающей среде, команда сперва записала шум из близлежащего Ваттового моря.

Затем в течение нескольких дней щенкам включали морские звуки на трех уровнях громкости (от почти полного отсутствия звука до 65 децибел), но с той же высотой, что и крики детенышей тюленя. При этом ученые записывали спонтанные крики детенышей тюленя.

Выяснилась интересная тенденция: когда детеныши тюленя услышали более громкий морской шум, они понизили тон голоса. Щенки также сохраняли устойчивую высоту звука и при более интенсивном уровне шума.