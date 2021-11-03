Детеныши тюленей умеют менять тон голоса совсем как люди: любопытное открытие

Ученые из Нидерландов обнаружили, что детеныши обыкновенного тюленя (Phoca vitulina) обладают вокальной пластичностью – способностью изменять тон своего голоса в зависимости от обстоятельств.
Команда изучила восемь детенышей тюленя в возрасте от одной до трех недель, которые содержались в голландском реабилитационном морском центре в Питербюрене перед тем, как их выпустят обратно в дикую природу. Чтобы выяснить, могут ли щенки адаптировать свой голос к шуму в окружающей среде, команда сперва записала шум из близлежащего Ваттового моря.
Затем в течение нескольких дней щенкам включали морские звуки на трех уровнях громкости (от почти полного отсутствия звука до 65 децибел), но с той же высотой, что и крики детенышей тюленя. При этом ученые записывали спонтанные крики детенышей тюленя.
Выяснилась интересная тенденция: когда детеныши тюленя услышали более громкий морской шум, они понизили тон голоса. Щенки также сохраняли устойчивую высоту звука и при более интенсивном уровне шума.
Правда, было и исключение: у одного из тюленей исследователи обнаружили эффект Ломбарда – непроизвольное повышение громкости голоса в условиях шума. Эффект Ломбарда заставляет людей говорить громче и четче в шумной обстановке.
«Щенки тюленя имеют более продвинутый контроль над своей вокализацией, чем предполагалось до сих пор. Этот контроль, кажется, присутствует у них уже в возрасте нескольких недель. Это удивительно, поскольку немногие млекопитающие способны на такое.
На сегодняшний день люди кажутся единственными млекопитающими с прямыми нервными связями между корой головного мозга и гортанью. Но данные результаты показывают, что тюлени могут быть наиболее многообещающим видом для нахождения таких прямых связей и разгадки тайны возникновения речи», – говорит соавтор исследования Андреа Равиньяни.
Исследование предполагает, что молодые тюлени приспосабливаются к шуму в окружающей среде, понижая тон голоса, – способность, которую они, похоже, разделяют с людьми и летучими мышами.
Другие животные в подобных экспериментах повышают голос (и кричат громче) только в ответ на более громкий шум.
Между прочим, тюленей вполне можно обучить тем или иным вокализациям – совсем как попугаев. Ранее эту способность демонстрировал Гувер, морской тюлень из аквариума Новой Англии в Бостоне в 1970-х и 1980-х годах. «Говорящий» тюлень Гувер, обнаруженный щенком в 1971 году, умел имитировать человеческую речь и произносил такие фразы как «come over here» и «hello, there».
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