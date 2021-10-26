Детский сад рысят и медвежат: ценные кадры из нацпарка «Красноярские Столбы»

Национальный парк «Красноярские Столбы» представляет собой типичную тайгу Восточных Саян, и хищники в этом лесу достаточно типичные: медведи, волки, рыси. Наиболее уязвимым и требующим особой охраны видом является рысь обыкновенная (Lynx lynx). Этот вид занесен в Приложение к Красной книге Красноярского края, что в свою очередь предполагает ведение длительного мониторинга состояния его популяции.

В пресс-службе нацпарка «Красноярские Столбы» уточнили, что в дикой природе наблюдать за такими скрытными хищниками, как рысь, весьма затруднительно. Во многом этому помогают лесные камеры (фотоловушки), которые позволяют увидеть животных с близкого расстояния, познакомиться с их поведением, а зачастую и уточнить численность популяции. Так, по материалам зимних маршрутных учетов 2021 года, на территории «Красноярских Столбов» численность рыси (по следам) была оценена в семь особей. Однако в марте в объектив фотоловушки попали еще две неучтенные дикие кошки.

Согласно мониторингу, на всей территории нацпарка сейчас обитает только одна репродуктивная самка рыси. За пять лет непрерывных наблюдений было установлено, что эта таежная кошка участвовала в размножении ежегодно – и новые молодые рыси.

На полученной с фотоловушки видеозаписи видно, как рысь знакомит детенышей со своими охотничьими угодьями. В этом возрасте – около четырех месяцев – котята следуют исключительно за матерью. Кошка обучает детенышей необходимым навыкам выживания, отрабатывает с ними приемы охоты и маркировки территории. В нацпарке отмечают, что такой же крупный помет из трех котят был зафиксирован фотокамерами в ноябре 2019 года, и, несмотря на все трудности, рысь смогла вырастить их до самостоятельного возраста.