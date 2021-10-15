Дикие шимпанзе впервые заразились проказой

Группа исследователей обнаружила инфицированных проказой шимпанзе (Pan troglodytes verus) в разных популяциях двух стран Западной Африки: Гвинеи-Бисау и Кот-д'Ивуара. Поражения морды у некоторых животных выглядели так же, как у людей с запущенной лепрой.
Генетический анализ образцов фекалий шимпанзе подтвердил, что животные в обеих группах были носителями Mycobacterium leprae –бактерии, вызывающей обезображивающее заболевание. Ранее единичные случаи проказы фиксировались только у шимпанзе, содержащихся в неволе.
Проказа является инфекционным заболеванием, которое в первую очередь поражает людей и вызывается бактерией M. leprae, которую ученые идентифицировали в конце XIX века, и M. lepromatosis, обнаруженной в 2008 году. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бактерии передаются между людьми воздушно-капельным путем во время тесного и частого контакта.
Симптомы лепры включают обесцвеченные пятна, поражения, язвы и отеки на коже. Другие симптомы нацелены на нервную систему, что приводит к проблемам со зрением, мышечной слабости или временному параличу. Тяжелые и запущенные случаи проказы могут привести к слепоте, необратимому параличу, обезображиванию лица и укорочению пальцев рук и ног. Однако болезнь поддается лечению, и ранняя терапия предотвращает серьезные последствия для здоровья заболевшего.
Бактерии, вызывающие проказу, медленно размножаются и инкубируются у инфицированного в среднем около пяти лет, хотя, по данным ВОЗ, симптомы могут проявиться как в течение одного года, так и спустя 20 лет или еще позже.
Кроме человека заражению проказой подвергаются девятипоясные броненосцы (Dasypus novemcinctus) и обыкновенные белки (Sciurus vulgaris). Хотя неизвестно, как шимпанзе столкнулись с M. leprae, новые результаты показывают, что штаммы этой бактерии могут быть распространены среди диких животных более широко, чем считалось ранее.
Исследователи изучили две дикие популяции шимпанзе: одну в национальном парке Кантанхез (CNP) в Гвинее-Бисау и одну в национальном парке Тай (TNP) в Кот-д'Ивуаре. Они обнаружили у приматов наросты на лицах, туловищах и гениталиях, а также выпадение шерсти, обезображивание морды, чрезмерный рост ногтей и деформированные пальцы, так называемая «когтистая рука» – еще один признак проказы. Когда ученые проанализировали свежие образцы фекалий, они обнаружили доказательства ДНК, которые свидетельствовали о том, что шимпанзе были инфицированы M. leprae.
Шимпанзе TNP, в отличие от CNP, привыкли к тому, что исследователи наблюдали за ними в дикой природе. В 2018 году они заметили, что у одного из животных, взрослого самца по имени Вудсток, на лице были поражения, похожие на проявления проказы. В следующие два года образования росли и множились. Отбор фекалий и анализ ДНК снова выявили присутствие M. leprae, как и при вскрытии трупа самки по имени Зора, которая была убита леопардом в 2009 году. Примерно за два года до смерти у нее начали развиваться поражения.
Генетические данные показали, что штаммы M. leprae, поражающие две популяции шимпанзе, были разными. и довольно редкими не только для людей, но и для других животных.
Проказа – одно из старейших известных заболеваний, связанных с людьми. Самый ранний известный случай проказы ученые обнаружили в человеческих останках возрастом около 4 000 лет. Влияние болезни на зараженных людей изучается веками, но на животных пристальное внимание обратили лишь недавно.
«Мы только начинаем осознавать существование и заражение проказой в дикой природе. Я подозреваю, что болезнь распространена гораздо шире, чем мы думали», – заключает Хокингс.
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