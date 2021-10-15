Дикие шимпанзе впервые заразились проказой

Проказа является инфекционным заболеванием, которое в первую очередь поражает людей и вызывается бактерией M. leprae, которую ученые идентифицировали в конце XIX века, и M. lepromatosis, обнаруженной в 2008 году. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бактерии передаются между людьми воздушно-капельным путем во время тесного и частого контакта.

Симптомы лепры включают обесцвеченные пятна, поражения, язвы и отеки на коже. Другие симптомы нацелены на нервную систему, что приводит к проблемам со зрением, мышечной слабости или временному параличу. Тяжелые и запущенные случаи проказы могут привести к слепоте, необратимому параличу, обезображиванию лица и укорочению пальцев рук и ног. Однако болезнь поддается лечению, и ранняя терапия предотвращает серьезные последствия для здоровья заболевшего.

Бактерии, вызывающие проказу, медленно размножаются и инкубируются у инфицированного в среднем около пяти лет, хотя, по данным ВОЗ, симптомы могут проявиться как в течение одного года, так и спустя 20 лет или еще позже.

Кроме человека заражению проказой подвергаются девятипоясные броненосцы (Dasypus novemcinctus) и обыкновенные белки (Sciurus vulgaris). Хотя неизвестно, как шимпанзе столкнулись с M. leprae, новые результаты показывают, что штаммы этой бактерии могут быть распространены среди диких животных более широко, чем считалось ранее.