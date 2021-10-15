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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Дикие шимпанзе впервые заразились проказой

National Geographic Россия
15 октября 2021
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Фото: Tai Chimpanzee Project
Раньше это заболевание не диагностировали у диких приматов.

Группа исследователей обнаружила инфицированных проказой шимпанзе (Pan troglodytes verus) в разных популяциях двух стран Западной Африки: Гвинеи-Бисау и Кот-д'Ивуара. Поражения морды у некоторых животных выглядели так же, как у людей с запущенной лепрой.

Генетический анализ образцов фекалий шимпанзе подтвердил, что животные в обеих группах были носителями Mycobacterium leprae –бактерии, вызывающей обезображивающее заболевание. Ранее единичные случаи проказы фиксировались только у шимпанзе, содержащихся в неволе.

«До этого исследования вообще ничего не было известно о проказе у диких приматов. Публиковались отчеты о содержащихся в неволе приматах, в том числе шимпанзе, больных проказой. Но источник инфекции был неясен, поскольку они могли заразиться уже под опекой человека», – Кимберли Хокингс, старший преподаватель природоохранных наук в Центре экологии и охраны окружающей среды Университета Эксетера.

Проказа является инфекционным заболеванием, которое в первую очередь поражает людей и вызывается бактерией M. leprae, которую ученые идентифицировали в конце XIX века, и M. lepromatosis, обнаруженной в 2008 году. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бактерии передаются между людьми воздушно-капельным путем во время тесного и частого контакта.

Симптомы лепры включают обесцвеченные пятна, поражения, язвы и отеки на коже. Другие симптомы нацелены на нервную систему, что приводит к проблемам со зрением, мышечной слабости или временному параличу. Тяжелые и запущенные случаи проказы могут привести к слепоте, необратимому параличу, обезображиванию лица и укорочению пальцев рук и ног. Однако болезнь поддается лечению, и ранняя терапия предотвращает серьезные последствия для здоровья заболевшего. 

Бактерии, вызывающие проказу, медленно размножаются и инкубируются у инфицированного в среднем около пяти лет, хотя, по данным ВОЗ, симптомы могут проявиться как в течение одного года, так и спустя 20 лет или еще позже. 

Кроме человека заражению проказой подвергаются девятипоясные броненосцы (Dasypus novemcinctus) и обыкновенные белки (Sciurus vulgaris). Хотя неизвестно, как шимпанзе столкнулись с M. leprae, новые результаты показывают, что штаммы этой бактерии могут быть распространены среди диких животных более широко, чем считалось ранее.

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Шимпанзе по имени Вудсток с проказой в Кот-д'Ивуаре
Фото: Tai Chimpanzee Project
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Развитие болезни у Вудстока
Фото: Tai Chimpanzee Project
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Клинические признаки проказы у шимпанзе
Фото: Tai Chimpanzee Project

Исследователи изучили две дикие популяции шимпанзе: одну в национальном парке Кантанхез (CNP) в Гвинее-Бисау и одну в национальном парке Тай (TNP) в Кот-д'Ивуаре. Они обнаружили у приматов наросты на лицах, туловищах и гениталиях, а также выпадение шерсти, обезображивание морды, чрезмерный рост ногтей и деформированные пальцы, так называемая «когтистая рука» – еще один признак проказы. Когда ученые проанализировали свежие образцы фекалий, они обнаружили доказательства ДНК, которые свидетельствовали о том, что шимпанзе были инфицированы M. leprae.

«Мы смогли подтвердить наличие M. leprae у двух самок шимпанзе (скорее всего, матери и дочери), и один из этих образцов оказался достаточно хорош, чтобы провести полное секвенирование генома», – Кимберли Хокингс.

Шимпанзе TNP, в отличие от CNP, привыкли к тому, что исследователи наблюдали за ними в дикой природе. В 2018 году они заметили, что у одного из животных, взрослого самца по имени Вудсток, на лице были поражения, похожие на проявления проказы. В следующие два года образования росли и множились. Отбор фекалий и анализ ДНК снова выявили присутствие M. leprae, как и при вскрытии трупа самки по имени Зора, которая была убита леопардом в 2009 году. Примерно за два года до смерти у нее начали развиваться поражения. 

Генетические данные показали, что штаммы M. leprae, поражающие две популяции шимпанзе, были разными. и довольно редкими не только для людей, но и для других животных.

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Проказа – одно из старейших известных заболеваний, связанных с людьми. Самый ранний известный случай проказы ученые обнаружили в человеческих останках возрастом около 4 000 лет. Влияние болезни на зараженных людей изучается веками, но на животных пристальное внимание обратили лишь недавно. 

«Мы только начинаем осознавать существование и заражение проказой в дикой природе. Я подозреваю, что болезнь распространена гораздо шире, чем мы думали», – заключает Хокингс. 

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