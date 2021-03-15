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Природа

Дикий слон узнал ветеринара, который лечил его 12 лет назад: фото

National Geographic Россия
15 марта 2021
Невероятно трогательная история.

В 2009 году в лесу в Районге на востоке Таиланда нашли 19-летнего больного слона, который страдал от лихорадки, потери аппетита, воспаления глаз, был покрыт опухолями и находился на грани гибели. Доктор Паттарапол Манеон, прибывший на место, определил у животного трипаносомоз, паразитарное заболевание, также известное как сонная болезнь.  

Слон, который получил имя Плай Тханг, был доставлен на территорию Организации лесной промышленности в провинции Лампанг для оказания помощи. Лечение заняло несколько месяцев, и им руководил доктор Манеон. После выздоровления животное было выпущено обратно в дикую природу.

Спустя 12 лет ветеринар патрулировал тот же лесной массив в Районге, когда услышал знакомый зов слона. Манеон поманил Плай Тханга, который подошел к ветеринару и поприветствовал его, протянув к руке врача хобот. 

Манеон уверен, что слон узнал его. 

«Плай Тханг был очень агрессивен, когда мы впервые встретились. Он был очень слаб и не мог сражаться с другими слонами. Ему потребовалось много времени, чтобы выздороветь, но мы поняли, что он очень умен и заботится о себе. Недавно мы снова встретились и узнали друг друга. Это был особенный момент», — говорит Манеон. 

По оценкам экспертов, в Таиланде насчитывается от трех до четырех тысяч слонов, половина из которых обитает в заповедниках, тогда как остальные одомашнены или находятся в зоопарках. 

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