Дикий слон узнал ветеринара, который лечил его 12 лет назад: фото

Спустя 12 лет ветеринар патрулировал тот же лесной массив в Районге, когда услышал знакомый зов слона. Манеон поманил Плай Тханга, который подошел к ветеринару и поприветствовал его, протянув к руке врача хобот.

Манеон уверен, что слон узнал его.

«Плай Тханг был очень агрессивен, когда мы впервые встретились. Он был очень слаб и не мог сражаться с другими слонами. Ему потребовалось много времени, чтобы выздороветь, но мы поняли, что он очень умен и заботится о себе. Недавно мы снова встретились и узнали друг друга. Это был особенный момент», — говорит Манеон.

По оценкам экспертов, в Таиланде насчитывается от трех до четырех тысяч слонов, половина из которых обитает в заповедниках, тогда как остальные одомашнены или находятся в зоопарках.