Дикий слон узнал ветеринара, который лечил его 12 лет назад: фото

В 2009 году в лесу в Районге на востоке Таиланда нашли 19-летнего больного слона, который страдал от лихорадки, потери аппетита, воспаления глаз, был покрыт опухолями и находился на грани гибели. Доктор Паттарапол Манеон, прибывший на место, определил у животного трипаносомоз, паразитарное заболевание, также известное как сонная болезнь.
Слон, который получил имя Плай Тханг, был доставлен на территорию Организации лесной промышленности в провинции Лампанг для оказания помощи. Лечение заняло несколько месяцев, и им руководил доктор Манеон. После выздоровления животное было выпущено обратно в дикую природу.
An elephant never forgets! Heartwarming moment animal recognises a vet who treated him 12 years before https://t.co/aDVg2IdM5Q— Daily Mail Online (@MailOnline) March 15, 2021
Спустя 12 лет ветеринар патрулировал тот же лесной массив в Районге, когда услышал знакомый зов слона. Манеон поманил Плай Тханга, который подошел к ветеринару и поприветствовал его, протянув к руке врача хобот.
Манеон уверен, что слон узнал его.
«Плай Тханг был очень агрессивен, когда мы впервые встретились. Он был очень слаб и не мог сражаться с другими слонами. Ему потребовалось много времени, чтобы выздороветь, но мы поняли, что он очень умен и заботится о себе. Недавно мы снова встретились и узнали друг друга. Это был особенный момент», — говорит Манеон.
По оценкам экспертов, в Таиланде насчитывается от трех до четырех тысяч слонов, половина из которых обитает в заповедниках, тогда как остальные одомашнены или находятся в зоопарках.