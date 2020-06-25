Дикобраз убил питона изнутри: фото

Пообедавший дикобразом питон был обнаружен в заповеднике Lake Eland Game Reserve, расположенном в южноафриканской провинции Квазулу-Натал. 14 июня 2015 года сильно раздувшегося питона заметил один из туристов, совершающий велосипедную прогулку в горах. Он сообщил об этом рейнджерам, и те предположили, что 4-метровая змея съела традиционную для себя пищу.

Обычно питоны охотятся на бородавочников и других животных средних размеров; их жертвами могут стать и детеныши антилоп, а однажды местный питон даже проглотил взрослую 22-килограммовую особь — антилопу ориби. Но менее чем через неделю, 20 июня, выяснилось, что этот питон выбрал неподходящую пищу.

Змея была найдена мертвой неподалеку от велосипедной трассы, и вскрытие показало, что внутри находится дикобраз. Масса съеденного животного составила 13,8 килограмма. Пищеварительный тракт питона был полностью поврежден его острыми иглами; при этом змея умерла не сразу: какое-то время она ползла, пока не упала со скалистого выступа и не разбилась.