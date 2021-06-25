Диснеевский курорт убрал со своей территории 250 аллигаторов

С тех пор прошло пять лет, но администрация парка не забывала о происшествии. К работе сразу же приступили представители службы охраны дикой природы, в чью задачу входило полное освобождение территории от опасных рептилий. Большинство пойманных животных подвергались эвтаназии. Часть «диснейской» популяции аллигаторов осталась жива: их передали на фермы и в зоопарки. А юные особи, чья длина не превышает 1,2 метра, были вывезены подальше от парка и выпущены в естественную среду обитания.

Обезвреживанием аллигаторов занимаются охотники, получившие соответствующую лицензию. За каждую пойманную рептилию они получают $30, и они также имеют право продать шкуру и мясо, оставив деньги себе. К настоящему времени уничтожено или перевезено 250 особей.