Диснеевский курорт убрал со своей территории 250 аллигаторов

Летом 2016 года на курорте Grand Floridian Resort and Spa, входящем в состав парка Walt Disney World Resort в Орландо, произошла трагедия: аллигатор утащил под воду двухлетнего Лейна Томаса Грейвза. На пляже возле искусственного озера проходил показ фильмов под открытым небом, и в числе зрителей были туристы из штата Небраска: родители и трое детей. Выбравшийся из воды аллигатор длиной около двух метров утащил малыша в воду. Отец попытался его спасти, но не успел.
С тех пор прошло пять лет, но администрация парка не забывала о происшествии. К работе сразу же приступили представители службы охраны дикой природы, в чью задачу входило полное освобождение территории от опасных рептилий. Большинство пойманных животных подвергались эвтаназии. Часть «диснейской» популяции аллигаторов осталась жива: их передали на фермы и в зоопарки. А юные особи, чья длина не превышает 1,2 метра, были вывезены подальше от парка и выпущены в естественную среду обитания.
Обезвреживанием аллигаторов занимаются охотники, получившие соответствующую лицензию. За каждую пойманную рептилию они получают $30, и они также имеют право продать шкуру и мясо, оставив деньги себе. К настоящему времени уничтожено или перевезено 250 особей.
Кроме того, на территории Grand Floridian Resort and Spa были установлены барьеры, препятствующие проникновению аллигаторов. Также вблизи воды были размещены предупреждающие знаки. Гости высоко оценили эти усилия. Одно из семейств, заметив в воде аллигатора, сообщило об этом сотрудникам, и те установили ловушки. Благодаря информированию туристы не были напуганы: они даже чувствовали свою причастность к возможности сделать курорт безопаснее.
Los funcionarios de Vida Silvestre de Florida han retirado 250 caimanes de las propiedades de Disney en los cinco años desde que un niño de 2 años murió tras ser atacado por un caimán en el Grand Floridian Resort and Spa, informó un periódico local. https://t.co/HsgUoSD8Yh— TELEMUNDO 52 (@TELEMUNDO52) June 23, 2021
Популяция аллигаторов во Флориде составляет около 1,3 миллиона особей. В штате действует программа по защите этих животных и, одновременно, по защите от них людей. За последние 5 лет власти уничтожили около 8 000 аллигаторов. Опасной считается рептилия длиной более 1,2 метра. В 2016 году во Флориде было три атаки аллигаторов со смертельным для человека исходом, но гибель Лейна стала последней, и с тех пор этого не случалось.
Биолог Деби Кассилл из Университета Южной Флориды считает, что нападение, в результате которого погиб малыш, произошло во время брачного сезона аллигаторов. Когда вода нагревается, самцы ищут самок, а самки активно ищут пищу. Она назвала установку барьеров на территории курорта правильным и эффективным решением. Также она пояснила необходимость физического устранения некоторых рептилий.
Родители мальчика, Мэтт и Мелисса Грейвс, основали Фонд Лейна Томаса, чтобы помочь семьям с детьми, нуждающимся в трансплантации жизненно важных органов. На месте гибели малыша установлен мемориал в виде маяка — логотипа фонда. Выгравированная на нем надпись гласит: «Маяк надежды, свет любви». Памятник призван не столько напоминать о трагедии, сколько привлечь внимание к деятельности фонда.