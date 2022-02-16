Для кота сделали «иллюминатор» в аквариуме: фото и видео

Теперь Джаспер может наблюдать за рыбками с эффектом погружения.

В США хозяева модернизировали аквариум для своих котов. Теперь они могут наблюдать за рыбками так, как другие наши питомцы могут только мечтать.

Для того, чтобы порадовать своих любимцев, семья из Цинциннати (штат Огайо) сделала на дне аквариума квадратную выемку. Забравшись под аквариум и просунув голову в эту выемку, кот фактически оказывается «под водой», где может насладиться единением с завораживающей его стихией на все 360 градусов. Также внизу проема есть мягкая лежанка, где животные могут засыпать, любуясь суетой разноцветных рыб.

«В нашем доме всегда стоял аквариум. У нас живут четыре кота, и раньше они любили залезать на стул рядом с ним и смотреть на рыб. В декабре прошлого года мы решили сделать новый аквариум на заказ, и животным понадобился месяц, чтобы привыкнуть забираться внутрь стеклянного куба. Первым это сделал сиамский кот Джаспер: он долго решался, но любопытство взяло верх», – рассказала хозяйка животных Мелисса Кригер.

Надо сказать, что кот оценил аквариумный «иллюминатор»: он забирается в куб несколько раз в день и проводит в нем много времени. Кригер стала снимать питомца на видео, а затем даже завела ему Instagram.

По словам специалиста по психологии кошек Джексона Гэлакси, модифицированный аквариум – это «прекрасная идея, которая напоминает кошачий телевизор». При этом появление кота нисколько не беспокоит рыбок: они привыкли к Джасперу и не обращают на него внимания.