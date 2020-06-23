Для спасения редкой черепахи сделали титановую челюсть

В 2015 году в Центр по изучению и спасению морских черепах в турецком университете Памуккале попала головастая морская черепаха на грани истощения: серьезно поврежденные челюсти мешали ей нормально питаться в естественной среде. Судя по всему, травму черепахе нанес лодочный мотор. После того, как пострадавшую вернули к жизни, выяснилось, что в лаборатории ее тоже невозможно прокормить: она с трудом глотала даже маленькую рыбешку.

Директор центра, профессор Якуп Каска, решил, что 45-килограммовой черепахе необходим челюстной имплант. Он привлек к работе компанию BTech Innovation, которая специализируется на создании 3D-протезов для людей. Специалисты сделали серию сканов черепашьих челюстей и на их основе создали имплант с помощью 3D-принтера. Трудоемкий процесс занял около двух месяцев.

Затем целая команда ветеринаров и хирургов провела сложную многочасовую операцию, чтобы установить этот имплант из медицинского титана. К счастью, он идеально прижился, и через 18 дней после операции черепаха чувствовала себя хорошо. По мнению экспертов, этот уникальный опыт открывает новые возможности для спасения животных во всем мире.

С помощью 3D-принтеров можно собирать не только черепашьи челюсти, но и реактивные двигатели.