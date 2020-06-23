Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Природа

Для спасения редкой черепахи сделали титановую челюсть

Наталья Иншакова
23 июня 2020
/upload/iblock/041/041301ff6fdebafb464e4c40b3f69496.JPG
Головастая морская черепаха относится к уязвимым видам.
/upload/iblock/75f/75f41582257635aec873f4d0cf07ba61.jpg
Улепетывающая от китайцев морская черепаха уткнулась в объектив камеры Дмитрия Горна
Фото: Горн Дмитрий
/upload/iblock/c66/c66a28dc3e2a74ba363df53fc9c5c8c9.jpg
Фото: Bill Abbott, Benjamin Abbott/Flickr.com
/upload/iblock/085/0857a08134f130cd5b9a8bc1ac842f7e.jpg
Морская черепаха Eritmochelys imbricata
Фото: Follow USFWS/Southeast, Caroline S. Rogers/Flickr.com
/upload/iblock/0b3/0b3ad52776f1aab5e5e662a5a2d5705b.jpg
Гавайская морская черепаха выползла на берег подышать воздухом
Фото: Julian Fong/Flickr.com
Турецкие ученые спасли от смерти редкую морскую черепаху, создав для нее на 3D-принтере титановый протез челюсти.

В 2015 году в Центр по изучению и спасению морских черепах в турецком университете Памуккале попала головастая морская черепаха на грани истощения: серьезно поврежденные челюсти мешали ей нормально питаться в естественной среде. Судя по всему, травму черепахе нанес лодочный мотор. После того, как пострадавшую вернули к жизни, выяснилось, что в лаборатории ее тоже невозможно прокормить: она с трудом глотала даже маленькую рыбешку.

Директор центра, профессор Якуп Каска, решил, что 45-килограммовой черепахе необходим челюстной имплант. Он привлек к работе компанию BTech Innovation, которая специализируется на создании 3D-протезов для людей. Специалисты сделали серию сканов черепашьих челюстей и на их основе создали имплант с помощью 3D-принтера. Трудоемкий процесс занял около двух месяцев.

Затем целая команда ветеринаров и хирургов провела сложную многочасовую операцию, чтобы установить этот имплант из медицинского титана. К счастью, он идеально прижился, и через 18 дней после операции черепаха чувствовала себя хорошо. По мнению экспертов, этот уникальный опыт открывает новые возможности для спасения животных во всем мире.

С помощью 3D-принтеров можно собирать не только черепашьи челюсти, но и реактивные двигатели.

рекомендации
Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Калан

Возможно, самая милая викторина в истории нашего сайта

Карта, Россия

Куда поехать в этом году? Есть несколько вариантов!