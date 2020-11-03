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Природа

Документальный фильм «Земля леопарда, или Феномен человека» теперь можно посмотреть онлайн

ФГБУ «Земля леопарда»
03 ноября 2020
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Полнометражный фильм «Земля леопарда, или Феномен человека», запечатлевший уникальных животных и пейзажи национального парка в Приморском крае, – это история о редчайших диких кошках планеты, амурских тиграх и дальневосточных леопардах. Картина режиссёра Александра Мельника снята в лучших традициях проектов BBC «Планета Земля» и Netflix «Наша планета» и может увлечь каждого.

Премьера эпического полотна о самой редкой в мире крупной кошке прошла на престижном кинофестивале в Нью-Йорке в октябре. Теперь зрители могут оценить фильм на его официальном сайте, на YouTube, а также в социальных сетях фильма. 

Два года команда из 28 человек снимала в Приморье первый полнометражный фильм о дальневосточных леопардах. Режиссер фильма — Александр Мельник — известен своими работами «Территория» и «Новая Земля». Для съёмок команда фильма использовала дистанционно управляемые видеокамеры. Знаменитый фотограф Сергей Горшков вместе с профессиональными гидами нацпарка руководил установкой 400 фотоловушек. Съёмки проходили в нацпарке «Земля леопарда», в заповеднике «Кедровая падь», на полуострове Гамова, Борисовском плато и мысе Островок Фальшивый, постпродакшн – на «Мосфильме». Картина создана по инициативе АНО «Дальневосточные леопарды», производство осуществила кинокомпания «Андреевский флаг».

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Фильм «Земля леопарда, или Феномен человека» — уникальная возможность увидеть самую редкую в мире кошку. Всего десять лет назад дальневосточный леопард был на грани исчезновения. Создание национального парка и другие природоохранные действия помогают восстановить хрупкий баланс.

Картина показывает природу и историю «Земли леопарда» и пытается ответить на философский вопрос о гармонии между человеком и природой. Сюжетную рамку картины образует диалог Тимея и Сократа об Атлантиде, исчезнувшей из-за утраты добродетели. История гибели цивилизации, потерявшей гармонию, грозит воплотиться вновь. Однако, по замыслу создателей фильма, совместная работа по защите природы – ключ к восстановлению нарушенного порядка.

«В фильме есть философская и художественная составляющие. Мы попытались объединить их и ответить на главный вопрос – что стоит в основе всего миропорядка. Поэтому мы стараемся говорить о гармонии, о важности любых мелочей и нюансов. И, когда речь идет о существовании целого биологического вида, то, безусловно, мы обязаны его сохранить», – отметил режиссер картины Александр Мельник.

Роль ведущего в картине играет российский актер театра и кино Владислав Абашин. Другие главные роли лично исполняют люди, внесшие значимый вклад в сохранение дальневосточного леопарда, в том числе Сергей Иванов и Дмитрий Кобылкин. Оригинальную музыку написал финский композитор Туомас Кантелинен – номинант премии Европейской киноакадемии, автор саундтрека «Монгол» (режиссер Сергей Бодров-старший). В фильме звучит композиция Бориса Гребенщикова «Голубиное слово».

Смотрите фильм здесь и сейчас: 

Кстати, одна из фотографий, сделанных в процессе съемок фильма, завоевала главный приз конкурса Wildlife Photographer of the Year 2020.

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