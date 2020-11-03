Документальный фильм «Земля леопарда, или Феномен человека» теперь можно посмотреть онлайн

Премьера эпического полотна о самой редкой в мире крупной кошке прошла на престижном кинофестивале в Нью-Йорке в октябре. Теперь зрители могут оценить фильм на его официальном сайте, на YouTube, а также в социальных сетях фильма.

Два года команда из 28 человек снимала в Приморье первый полнометражный фильм о дальневосточных леопардах. Режиссер фильма — Александр Мельник — известен своими работами «Территория» и «Новая Земля». Для съёмок команда фильма использовала дистанционно управляемые видеокамеры. Знаменитый фотограф Сергей Горшков вместе с профессиональными гидами нацпарка руководил установкой 400 фотоловушек. Съёмки проходили в нацпарке «Земля леопарда», в заповеднике «Кедровая падь», на полуострове Гамова, Борисовском плато и мысе Островок Фальшивый, постпродакшн – на «Мосфильме». Картина создана по инициативе АНО «Дальневосточные леопарды», производство осуществила кинокомпания «Андреевский флаг».