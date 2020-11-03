Документальный фильм «Земля леопарда, или Феномен человека» теперь можно посмотреть онлайн

Премьера эпического полотна о самой редкой в мире крупной кошке прошла на престижном кинофестивале в Нью-Йорке в октябре. Теперь зрители могут оценить фильм на его официальном сайте, на YouTube, а также в социальных сетях фильма.
Два года команда из 28 человек снимала в Приморье первый полнометражный фильм о дальневосточных леопардах. Режиссер фильма — Александр Мельник — известен своими работами «Территория» и «Новая Земля». Для съёмок команда фильма использовала дистанционно управляемые видеокамеры. Знаменитый фотограф Сергей Горшков вместе с профессиональными гидами нацпарка руководил установкой 400 фотоловушек. Съёмки проходили в нацпарке «Земля леопарда», в заповеднике «Кедровая падь», на полуострове Гамова, Борисовском плато и мысе Островок Фальшивый, постпродакшн – на «Мосфильме». Картина создана по инициативе АНО «Дальневосточные леопарды», производство осуществила кинокомпания «Андреевский флаг».
Фильм «Земля леопарда, или Феномен человека» — уникальная возможность увидеть самую редкую в мире кошку. Всего десять лет назад дальневосточный леопард был на грани исчезновения. Создание национального парка и другие природоохранные действия помогают восстановить хрупкий баланс.
Картина показывает природу и историю «Земли леопарда» и пытается ответить на философский вопрос о гармонии между человеком и природой. Сюжетную рамку картины образует диалог Тимея и Сократа об Атлантиде, исчезнувшей из-за утраты добродетели. История гибели цивилизации, потерявшей гармонию, грозит воплотиться вновь. Однако, по замыслу создателей фильма, совместная работа по защите природы – ключ к восстановлению нарушенного порядка.
Роль ведущего в картине играет российский актер театра и кино Владислав Абашин. Другие главные роли лично исполняют люди, внесшие значимый вклад в сохранение дальневосточного леопарда, в том числе Сергей Иванов и Дмитрий Кобылкин. Оригинальную музыку написал финский композитор Туомас Кантелинен – номинант премии Европейской киноакадемии, автор саундтрека «Монгол» (режиссер Сергей Бодров-старший). В фильме звучит композиция Бориса Гребенщикова «Голубиное слово».
Смотрите фильм здесь и сейчас:
Кстати, одна из фотографий, сделанных в процессе съемок фильма, завоевала главный приз конкурса Wildlife Photographer of the Year 2020.