Долгожданный детеныш панды родился в американском зоопарке: трогательные видео

21 августа этого года в Смитсоновском национальном зоопарке (Вашингтон, США) произошло счастливое событие — 22-летняя панда Мэй Сян родила детеныша! И теперь весь зоопарк (вместе с его поклонниками) ненавязчиво, но пристально следит за тем, как подрастает малыш.
Мэй Сян живет в зоопарке с 2000 года. Этой весной она была искусственно оплодотворена замороженной спермой самца Тян-Тянь (как известно, на самцов-панд в деле размножения не всегда можно положиться). Затем сотрудники с тревогой ждали несколько месяцев, прежде чем в начале июня в моче Мэй Сян снова повысился уровень прогестерона, а изменения в поведении в июле позволили предположить, что она беременна. Неопределенность связана с тем, что у панд может случиться так называемая «псевдобеременность», которая идентична реальной беременности с точки зрения поведения животного и гормональных изменений, но плод так и не развивается. Мэй Сян пережила семь случаев псевдобеременности, однако в этот раз родила здорового и крепкого детеныша.
«Поскольку Мэй Сян — мать в преклонном возрасте, мы знали, что шансы на то, что у нее родится детеныш, невелики. Однако мы хотели дать ей еще одну возможность внести свой вклад в выживание ее вида. Я невероятно горжусь нашими командами по уходу за животными и научными сотрудниками, чей опыт и знание больших панд сыграли решающую роль в достижении успеха в этом деле», — отмечает директор Смитсоновского института.
Большие панды в прямом и переносном смысле являются главным символом всемирного движения по защите природы. И после многих лет упадка их дикая популяция наконец демонстрирует признаки улучшения. Международный союз охраны природы (МСОП), который следит за видами, находящимися под угрозой исчезновения, в 2016 году объявил, что статус панд сменился с «исчезающих» до просто «уязвимых». Популяция выросла на 17 процентов за последние 10 лет: сейчас в дикой природе обитает около 1800 панд, а еще примерно 500 содержатся в лучших зоопарках по всему миру (но принадлежат, тем не менее, Китаю).
Когда малышу исполнился месяц, у сотрудников получилось провести осмотр маленькой панды. Мэй Сян положила своего детеныша на пол логова и вышла в соседний вольер. Это предоставило прекрасную возможность провести краткий осмотр детеныша. Сотрудники закрыли дверь, положили панду на мягкое полотенце. По всем признакам малыш здоров и развивается, как нужно, хотя он до сих пор не открыл глаза. В возрасте месяца детеныш весил 952 грамма, а в длину (от носа до кончика хвоста) составлял 34 сантиметра. Со временем его размеры увеличатся больше, чем в 10 раз — взрослые панды в длину составляют от 1,2 до 1,8 метров, а вес их может достигать 150 кг.
Удивительно, но в зоопарке до сих пор (даже после осмотра) не знают пол детеныша — для того, чтобы выяснить, самец это или самка, они взяли мазок у него изо рта и отправили в лабораторию для анализа ДНК. Результаты будут известны в течение нескольких недель.
Во время проведения осмотра детеныш ворчал и повизгивал. Один из этих звуков привлек внимание Мэй Сян, и она вернулась в вольер — самка является уже опытной матерью и заботится о свое чаде как нельзя лучше. Пока она шла к двери, ветеринары спешно оставили маленькую панду в покое, а сотрудники вскоре вернулись, чтобы предложить внимательной маме разбавленный сок, который она с радостью выпила.
Первые несколько недель своей жизни крошечный бесшерстный и слепой детеныш (размером примерно с 1/900 своей мамы) обитал исключительно на животе Мэй Сян, мигрируя между ее молочными железами и теплыми подмышками. Однако позже веб-камеры, установленные в небольшом закутке, где постоянно находится самка с детенышем, смогли заснять, как маленькая панда медленно, но упорно ползет по полу к своей маме.
🐼 🐾 Cub on the move! Our giant panda team caught a glimpse of our 5-week-old cub crawling under the watchful eye of mother Mei Xiang. Watch them on the Giant Panda Cam! 👀🎥 TUNE IN: https://t.co/99lBTV2w92. #PandaStory #PandaCubdates pic.twitter.com/BFuiJJnMaS— National Zoo (@NationalZoo) September 30, 2020
Посмотреть, что поделывают панды в Смитсоновском зоопарке прямо сейчас, можно здесь — сотрудники установили сразу две веб-камеры в их вольере!