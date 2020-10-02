Долгожданный детеныш панды родился в американском зоопарке: трогательные видео

21 августа этого года в Смитсоновском национальном зоопарке (Вашингтон, США) произошло счастливое событие — 22-летняя панда Мэй Сян родила детеныша! И теперь весь зоопарк (вместе с его поклонниками) ненавязчиво, но пристально следит за тем, как подрастает малыш.

Мэй Сян живет в зоопарке с 2000 года. Этой весной она была искусственно оплодотворена замороженной спермой самца Тян-Тянь (как известно, на самцов-панд в деле размножения не всегда можно положиться). Затем сотрудники с тревогой ждали несколько месяцев, прежде чем в начале июня в моче Мэй Сян снова повысился уровень прогестерона, а изменения в поведении в июле позволили предположить, что она беременна. Неопределенность связана с тем, что у панд может случиться так называемая «псевдобеременность», которая идентична реальной беременности с точки зрения поведения животного и гормональных изменений, но плод так и не развивается. Мэй Сян пережила семь случаев псевдобеременности, однако в этот раз родила здорового и крепкого детеныша.

«Поскольку Мэй Сян — мать в преклонном возрасте, мы знали, что шансы на то, что у нее родится детеныш, невелики. Однако мы хотели дать ей еще одну возможность внести свой вклад в выживание ее вида. Я невероятно горжусь нашими командами по уходу за животными и научными сотрудниками, чей опыт и знание больших панд сыграли решающую роль в достижении успеха в этом деле», — отмечает директор Смитсоновского института.