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Природа

Домашние кошки охотятся не от голода, а исключительно из-за инстинкта хищника

National Geographic Россия
05 октября 2021
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Фото: pxfuel.com
Ученые поняли это, изучив усы кошек.

Исследователи из Университета Эксетера выяснили, что 96 % рациона кошек составляют продукты, предоставленные их владельцами. Только четыре процента приходятся на поедание диких животных. Это свидетельствует о том, что лишь хищный инстинкт является причиной охотничьего поведения кошек.

Ученые взяли образцы усов у 70 домашних кошек в начале и в конце исследования. Они изучили соотношение изотопов в усах, чтобы лучше понять, откуда берется белок, который получают кошки.

«Наше исследование показывает, что кошки при питании почти полностью полагаются на еду, предоставляемую хозяевами. Некоторые владельцы беспокоятся, что кошкам необходима дикая добыча, однако на самом деле даже плодовитые охотники не съедают большую часть добычи, которую ловят. Как хищники, некоторые кошки могут инстинктивно охотиться, даже если они не голодны. Это так называемое избыточное убийство», — Мартина Чеккетти, ведущий автор исследования.

Ученые предлагают различные меры, которые могли бы помешать кошачьей охоте. К ним относятся колокольчики, диеты, богатые мясом, кормушки с головоломками, игры с кошками, а также специальные яркие ошейники, делающие кошек заметными для птиц.

Ранее ученые из университета в Нанкине (Китай) провели исследование и выяснили, что бродячие и свободно гуляющие домашние кошки в одном только Китае ежегодно убивают до 33 миллиардов диких животных, включая 5,5 миллиарда птиц и 9,8 миллиарда млекопитающих. Похожие исследования проводились и в других странах. Так, по данным исследований, в США жертвами кошек ежегодно становятся 2,4 миллиарда птиц и 12,3 миллиарда млекопитающих.

«Это исследование убеждает владельцев кошек, что мотив к охоте является инстинктивным, а не обусловленным потребностями в питании. В Великобритании мы потеряли половину певчих птиц за 50 лет, но мы все можем помочь остановить эту волну», — заключает Сьюзан Морган, исполнительный директор компании Songbird Survival, спонсировавшей исследование.

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