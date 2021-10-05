Домашние кошки охотятся не от голода, а исключительно из-за инстинкта хищника

Ученые предлагают различные меры, которые могли бы помешать кошачьей охоте. К ним относятся колокольчики, диеты, богатые мясом, кормушки с головоломками, игры с кошками, а также специальные яркие ошейники, делающие кошек заметными для птиц.

Ранее ученые из университета в Нанкине (Китай) провели исследование и выяснили, что бродячие и свободно гуляющие домашние кошки в одном только Китае ежегодно убивают до 33 миллиардов диких животных, включая 5,5 миллиарда птиц и 9,8 миллиарда млекопитающих. Похожие исследования проводились и в других странах. Так, по данным исследований, в США жертвами кошек ежегодно становятся 2,4 миллиарда птиц и 12,3 миллиарда млекопитающих.

«Это исследование убеждает владельцев кошек, что мотив к охоте является инстинктивным, а не обусловленным потребностями в питании. В Великобритании мы потеряли половину певчих птиц за 50 лет, но мы все можем помочь остановить эту волну», — заключает Сьюзан Морган, исполнительный директор компании Songbird Survival, спонсировавшей исследование.