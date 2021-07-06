Домашний питон сбежал через канализацию и укусил соседа

65-летний житель австрийского города Грац обратился к врачам с необычной жалобой. Отправившись в туалет и сев на унитаз, он почувствовал, что его гениталии «чем-то зажаты». Он в ужасе вскочил — из отверстия на него смотрел полутораметровый питон-альбинос. Рептилия была домашним питомцем его соседа.
Мужчина вызвал полицию, которая привезла с собой эксперта по змеям. Операцию по извлечению питона из унитаза провел признанный специалист Вернер Штангл (Werner Stangl).
Als ein Grazer in der Früh die Toilette aufsuchte, biss ihn plötzlich eine Python in eine überaus empfindliche Stelle. https://t.co/KOCDpgtNfa pic.twitter.com/skyPq22nkM— Kronen Zeitung (@krone_at) July 5, 2021
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь. К счастью, его травмы признаны незначительными. Ученые поясняют, что питоны не ядовиты, но они имеют зубы. Кроме того, не исключен риск инфекции из-за бактерий в сливной воде, которая вместе с укусом могла попасть в рану. Сам мужчина все еще страдает от психологической травмы, и перед тем, как пойти в туалет, он тщательно осматривает все вокруг.
Оценив состояние питона, Вернер Штангл констатировал, что тот не пострадал, хотя процедура его извлечения была сложной: «змея явно не хотела спасаться», она напрягла все мускулы и плотно прижалась к трубе.
#puls24 Anchorwoman Bianca Ambros spricht mit Reptilienexperte Werner Stangl über die Schlange, die in Graz aus einer Toilette kam und einen Mann beim Klogang biss. https://t.co/XRrbICQZmo— PULS 24 (@puls24news) July 5, 2021
Рептилию помыли и вернули ее 24-летнему владельцу, который держит в своей квартире 11 неядовитых змей и геккона. Тот был удивлен: клетки для его питомцев до сих пор были достаточно надежными, и поскольку происшествие случилось в 6 утра, молодой человек не успел заметить пропажу питона.
Полиция направила запрос в прокуратуру. Любителя змей хотят привлечь за нанесение телесных повреждений по неосторожности. Будет ли предъявлено обвинение, пока не известно. Также стражи порядка проинформировали местную службу защиты животных, и она будет контролировать надлежащее содержание змей в этой квартире.
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