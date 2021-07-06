Домашний питон сбежал через канализацию и укусил соседа

65-летний житель австрийского города Грац обратился к врачам с необычной жалобой. Отправившись в туалет и сев на унитаз, он почувствовал, что его гениталии «чем-то зажаты». Он в ужасе вскочил — из отверстия на него смотрел полутораметровый питон-альбинос. Рептилия была домашним питомцем его соседа.

Мужчина вызвал полицию, которая привезла с собой эксперта по змеям. Операцию по извлечению питона из унитаза провел признанный специалист Вернер Штангл (Werner Stangl).