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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Природа

Домашний питон сбежал через канализацию и укусил соседа

Анастасия Баринова
06 июля 2021
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Мужчина получил травму в области гениталий.

65-летний житель австрийского города Грац обратился к врачам с необычной жалобой. Отправившись в туалет и сев на унитаз, он почувствовал, что его гениталии «чем-то зажаты». Он в ужасе вскочил — из отверстия на него смотрел полутораметровый питон-альбинос. Рептилия была домашним питомцем его соседа.

Мужчина вызвал полицию, которая привезла с собой эксперта по змеям. Операцию по извлечению питона из унитаза провел признанный специалист Вернер Штангл (Werner Stangl).

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь. К счастью, его травмы признаны незначительными. Ученые поясняют, что питоны не ядовиты, но они имеют зубы. Кроме того, не исключен риск инфекции из-за бактерий в сливной воде, которая вместе с укусом могла попасть в рану. Сам мужчина все еще страдает от психологической травмы, и перед тем, как пойти в туалет, он тщательно осматривает все вокруг.

Оценив состояние питона, Вернер Штангл констатировал, что тот не пострадал, хотя процедура его извлечения была сложной: «змея явно не хотела спасаться», она напрягла все мускулы и плотно прижалась к трубе.

Рептилию помыли и вернули ее 24-летнему владельцу, который держит в своей квартире 11 неядовитых змей и геккона. Тот был удивлен: клетки для его питомцев до сих пор были достаточно надежными, и поскольку происшествие случилось в 6 утра, молодой человек не успел заметить пропажу питона.

Полиция направила запрос в прокуратуру. Любителя змей хотят привлечь за нанесение телесных повреждений по неосторожности. Будет ли предъявлено обвинение, пока не известно. Также стражи порядка проинформировали местную службу защиты животных, и она будет контролировать надлежащее содержание змей в этой квартире.

Змеи могут проникать в жилища через канализацию: узнайте об аналогичном случае в Африке.

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