Дорога ярости: свирепая пума несколько минут гонится за мужчиной

26-летний Кайл Бёрджесс отправился на пробежку по живописному сланцевому канону Слейт в штате Юта. Вскоре он заметил на дороге четырех детенышей кугуара, или пумы. Кайл достал телефон, решив снять котят, однако рядом с ними внезапно появилась мать, явно недовольная присутствием чужака на своей территории. Ощерившись, пума погналась за мужчиной, а он, в свою очередь, побежал от нее прочь (не прекращая при этом, однако, снимать). Позже Кайл рассказал об инциденте и поделился сделанной видеозаписью в своем Инстаграме.

Горная львица преследовала спортсмена целых шесть минут, то замедляясь, то сокращая расстояние между ними до пугающе опасного. Несколько раз она готова была броситься на Кайла: при этом пума вставала на задние лапы, широко распахнув передние, оскалив клыки и выпустив когти, однако так и не совершала роковой прыжок (волнительный момент на 2:50—3:10 минуте видео).

«Я думал, что мне конец», — рассказал позже Кайл.