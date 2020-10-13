Дорога ярости: свирепая пума несколько минут гонится за мужчиной

26-летний Кайл Бёрджесс отправился на пробежку по живописному сланцевому канону Слейт в штате Юта. Вскоре он заметил на дороге четырех детенышей кугуара, или пумы. Кайл достал телефон, решив снять котят, однако рядом с ними внезапно появилась мать, явно недовольная присутствием чужака на своей территории. Ощерившись, пума погналась за мужчиной, а он, в свою очередь, побежал от нее прочь (не прекращая при этом, однако, снимать). Позже Кайл рассказал об инциденте и поделился сделанной видеозаписью в своем Инстаграме.
Горная львица преследовала спортсмена целых шесть минут, то замедляясь, то сокращая расстояние между ними до пугающе опасного. Несколько раз она готова была броситься на Кайла: при этом пума вставала на задние лапы, широко распахнув передние, оскалив клыки и выпустив когти, однако так и не совершала роковой прыжок (волнительный момент на 2:50—3:10 минуте видео).
«Я думал, что мне конец», — рассказал позже Кайл.
На протяжении всей погони мужчина не сводил глаз с пумы (возможно, это отчасти и помогло ему осадить хищницу: кошки более смело нападают на противника за спиной). Также он кричал, рычал и ругался на зверя, надеясь отпугнуть его (позже Кайл даже принес извинения за нецензурную лексику в видео, хотя нам бы и в голову не пришло его осуждать).
«Нет! Иди отсюда! Чувак, возвращайся к своим детенышам, я не вернусь, обещаю», — горячо убеждает он кугуара. В конце концов после долгих шести минут преследования пума отстает и уходит в обратном направлении к оставленным котятам.
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