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Природа

Доступное жилье пернатым: балобанам и степным орлам построили гнезда

WWF России
01 октября 2020
(с)Игорь Карякин_Птенец степняка на гнезде на земле.JPG
Птенец степняка на гнезде на земле
Фото: И. Карякин
Орнитологи установили шестьдесят искусственных гнездовий в виде ящиков и платформ для гнездования редких хищных птиц.

Орнитологи установили шесть десятков искусственных гнезд в Алтае-Саянском экорегионе в местах гнездования редких видов хищных птиц: сокола балобана и степного орла. Деревянные ящики и открытые платформы соорудили и укрепили на деревьях сотрудники и волонтеры Российской сети изучения и охраны пернатых хищников и ООО «Сибирский экологический центр» из города Новосибирска. По опыту ученые уже знают — новые ящики уже следующей весной с охотой займут пернатые хищники. Искусственные гнезда станут дополнительных местом для выведения птенцов для птиц в условиях сокращения пригодных для пернатых мест гнездования. 

(с)АлександрМокеров_.JPG
Орнитологи Российской сети изучения и охраны пернатых хищников
Фото: А. Мокеров
(с)АлександрМокеров_Дуплон балобану_ (2).JPG
Дуплон балобану
Фото: А. Мокеров
(с)АлександрМокеров_ИгорьКАрякин на гнезде.JPG
Игорь Карякин, орнитолог российской сети изучения и охраны пернатых хищников, эксперт WWF России. Он спасает и интродуцирует в дикую природу соколов-балобанов
Фото: А. Мокеров
«Везде, где появляется человек, он вмешивается в естественный ход природных процессов и разрушает среду обитания живых организмов: распахивает степи, осушает болота, вырубает леса. Животным остаётся всё меньше места для жизни и выращивания потомства. Строительство искусственных гнездовий решит эту проблему хотя бы для нескольких десятков пар птиц в год. Организация «Сибирский экологический центр» уже несколько лет привлекает волонтеров и устанавливает ящики и платформы в регионах Южной Сибири, чтобы помочь птицам найти места для выведения птенцов», — говорит Игорь Карякин, эксперт WWF, орнитолог Российской сети изучения и охраны пернатых хищников и ООО «Сибирский экологический центр».

Финансовую поддержку новому «жилому комплексу» для балобанов оказали сторонники Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, а для степных орлов Партнеры фонда «Мир Вокруг Тебя» корпорации Siberian Wellness, многолетнего партнера WWF в деле сохранения редких видов пернатых и снежного барса. 

«Если искусственные платформы для балобанов орнитологи ставят ужа давно на деревьях и даже специально сооруженных платформах, то новые «квартиры» для степных орлов» на деревьях — ноу-хау этого года. Обычно крупные степняки устраивают гнезда на земле, но изменение климата последних лет: холодное лето, дождь, промозглый ветер, град – убивают птенцов в гнездах. Птицы вынуждены адаптироваться: этим летом орнитологи видели гнезда степных орлов на деревьях, которые нагнулись от веса птиц. Удобные искусственные гнездовья, прочно укрепленные на деревьях, должны решить квартирный вопрос в следующем году», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

(с)АлександрМокеров_Платформа орлу (2).JPG
А. Мокеров Платформа для орла

Привлечение птиц в искусственные гнездовья в виде гнездовых ящиков называется «нестбоксинг» (от английского «nest box» — «гнездовой ящик»). Искусственные гнездовья часты просты в сборке, но трудны в установке. Орнитологи сооружают ящики с крышей, дном, но открытой стороной либо открытые платформы из веток и досок.

Для постройки гнезд специалисты использовали как строительные доски, так и подручный материал — ветки сухих деревьев, найденные в местах гнездования птиц. На деревья ящики и платформы ученые затаскивают с помощью альпинистского снаряжения и веревок. На платформу из веток крепят ветки деревьев, проверяют, чтобы не оставалось острых концов проволоки: птицам будет удобнее. Из пернатых хищников искусственные гнезда охотнее других видов занимают совы и мелкие сокола, но даже такие крупные соколы как балобаны охотно занимают гнездовые ящики, установленные в «правильных» местах.

(с)И.Карякин_балобаны в дуплоне (2).JPG
Балобаны в дуплоне
Фото: И. Карякин
(с)Игорь Карякин_Гнездо орла подперли чтобы не упало.JPG
Гнездо орла подперли, чтобы не упало
Фото: И. Карякин
(с)АлександрМокеров_Дуплон балобану_ (1).JPG
Дуплон Балобану
Фото: А. Мокеров

Почитайте о нелегальной торговле российской дикой фауной (хищными птицами — особенно).

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