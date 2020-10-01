Доступное жилье пернатым: балобанам и степным орлам построили гнезда
Орнитологи установили шесть десятков искусственных гнезд в Алтае-Саянском экорегионе в местах гнездования редких видов хищных птиц: сокола балобана и степного орла. Деревянные ящики и открытые платформы соорудили и укрепили на деревьях сотрудники и волонтеры Российской сети изучения и охраны пернатых хищников и ООО «Сибирский экологический центр» из города Новосибирска. По опыту ученые уже знают — новые ящики уже следующей весной с охотой займут пернатые хищники. Искусственные гнезда станут дополнительных местом для выведения птенцов для птиц в условиях сокращения пригодных для пернатых мест гнездования.
Финансовую поддержку новому «жилому комплексу» для балобанов оказали сторонники Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, а для степных орлов Партнеры фонда «Мир Вокруг Тебя» корпорации Siberian Wellness, многолетнего партнера WWF в деле сохранения редких видов пернатых и снежного барса.
«Если искусственные платформы для балобанов орнитологи ставят ужа давно на деревьях и даже специально сооруженных платформах, то новые «квартиры» для степных орлов» на деревьях — ноу-хау этого года. Обычно крупные степняки устраивают гнезда на земле, но изменение климата последних лет: холодное лето, дождь, промозглый ветер, град – убивают птенцов в гнездах. Птицы вынуждены адаптироваться: этим летом орнитологи видели гнезда степных орлов на деревьях, которые нагнулись от веса птиц. Удобные искусственные гнездовья, прочно укрепленные на деревьях, должны решить квартирный вопрос в следующем году», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.
Привлечение птиц в искусственные гнездовья в виде гнездовых ящиков называется «нестбоксинг» (от английского «nest box» — «гнездовой ящик»). Искусственные гнездовья часты просты в сборке, но трудны в установке. Орнитологи сооружают ящики с крышей, дном, но открытой стороной либо открытые платформы из веток и досок.
Для постройки гнезд специалисты использовали как строительные доски, так и подручный материал — ветки сухих деревьев, найденные в местах гнездования птиц. На деревья ящики и платформы ученые затаскивают с помощью альпинистского снаряжения и веревок. На платформу из веток крепят ветки деревьев, проверяют, чтобы не оставалось острых концов проволоки: птицам будет удобнее. Из пернатых хищников искусственные гнезда охотнее других видов занимают совы и мелкие сокола, но даже такие крупные соколы как балобаны охотно занимают гнездовые ящики, установленные в «правильных» местах.
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