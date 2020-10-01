Доступное жилье пернатым: балобанам и степным орлам построили гнезда

Финансовую поддержку новому «жилому комплексу» для балобанов оказали сторонники Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, а для степных орлов Партнеры фонда «Мир Вокруг Тебя» корпорации Siberian Wellness, многолетнего партнера WWF в деле сохранения редких видов пернатых и снежного барса.

«Если искусственные платформы для балобанов орнитологи ставят ужа давно на деревьях и даже специально сооруженных платформах, то новые «квартиры» для степных орлов» на деревьях — ноу-хау этого года. Обычно крупные степняки устраивают гнезда на земле, но изменение климата последних лет: холодное лето, дождь, промозглый ветер, град – убивают птенцов в гнездах. Птицы вынуждены адаптироваться: этим летом орнитологи видели гнезда степных орлов на деревьях, которые нагнулись от веса птиц. Удобные искусственные гнездовья, прочно укрепленные на деревьях, должны решить квартирный вопрос в следующем году», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.