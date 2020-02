Драгоценный кардамон: поход за пряностью

На сегодня, по словам Кхюэ, закупочная цена тхао куа – пять долларов за килограмм, но она постоянно меняется в зависимости от спроса. У торговцев предыдущего поколения, добавила хозяйка, бросив взгляд на свой серебристый айфон, не было постоянного контакта с китайскими партнерами: «Теперь все гораздо проще: мы созваниваемся».

Шапа, где некогда французские колониальные чиновники спасались от летней жары, стоит посреди рисовых террас и укрытых облаками лесов. Во Вьетнаме на подобных возвышенностях ведут хозяйство не вьетнамцы, а представители этнических меньшинств, которых в стране насчитывается 53. Некоторые из этих народностей при французах выращивали опиум на продажу и продолжили заниматься этим после того, как в 1945 году Вьетнам провозгласил независимость. Затем были войны – с Францией, США и их союзниками, а потом и с Китаем, который ненадолго оккупировал Северный Вьетнам в 1979-м.

Семья Ланг, принадлежащая к народу кхму, живет в деревне Таван, которая получает свою долю выгоды от развития горного туризма в расположенной совсем недалеко Шапе. Однако кардамон остается важным источником дохода для жителей деревни. Зянг, отец Ланг, рассказал, что начал высаживать растение в глубине нынешнего национального парка в 1994 году, сразу после того, как правительство запретило ему выращивать опиум, чем он занимался с 1975-го, как только закончилась война с американцами. «Мне нравилось ходить туда, – признался Зянг, когда мы разговорились в его комнате. – И я не устаю повторять детям, чтобы они присматривали за посадками».

Национальный парк Хоангльен, основанный в 2002 году, – одна из многих охраняемых территорий Вьетнама, где этнические меньшинства зарабатывают на жизнь, обрабатывая государственную землю. Применять законы об охране природы со всей строгостью вьетнамские власти часто не могут, потому что рядом с этими землями живет слишком много людей с весьма скромными доходами. Об этом мне рассказала Памела Макэлви, автор книги «Золотые леса: деревья, люди и законы об охране окружающей среды во Вьетнаме» (Forests are Gold: Trees, People, and Environmental Rules in Vietnam) и доцент кафедры экологии человека в Ратгерском университете (США). «Более строгие меры просто невозможно применять, так что приходится разрабатывать альтернативные модели», – объяснила она.

По словам Памелы, «кардамонная модель» – крестьяне выращивают тхао куа на заповедной территории, и егеря смотрят на это сквозь пальцы – на сегодняшний день работает довольно успешно и с выгодой для обеих сторон. Да, это незаконно – выращивать кардамон и собирать дрова для костров, на которых его высушивают, в национальном парке. Но вырубать леса целиком было бы еще хуже, так что вьетнамские власти часто идут на подобные уступки.

И все равно выращивание кардамона остается занятием рискованным. Например, рост цен на него побуждает некоторых деревенских жителей красть у соседей выращенное, а из-за капризов погоды, участившихся в последние годы, стало сложно рассчитывать годовые объемы урожая. Существует большая вероятность, что это связано с изменением климата – полагает Сара Тернер, географ из канадского Университета Макгилла, изучающая производство черного кардамона во Вьетнаме. «Сейчас, – добавила она, – крестьяне вынуждены либо искать другие способы заработка, либо ждать, надеясь на перемены к лучшему».

Такой выбор стоит и перед семьей Ланг. Ей и ее мужу, представителю народа мыонг, необязательно выращивать кардамон, чтобы сводить концы с концами – они владеют турагентством. Однако ее брат Чхо, которому не по нраву работа гида, рассматривает кардамон как способ обеспечить себе достойную жизнь, несмотря на финансовые риски.