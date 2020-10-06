Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №202, сентябрь
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

«Драконьи забавы»: игры комодских варанов

National Geographic Россия
06 октября 2020
/upload/iblock/8b9/8b943aeb21a3b27af936ce4cb1062445.jpg
Комодские вараны обитают на нескольких островах Индонезии — Комодо, Ринча, Джили Мотанг и Флорес
/upload/iblock/906/906b1d6dd76c7965f159d8696cd88168.jpg
Местные жители островов Индонезии называют этих животных «ора» или «буайя дарат» («наземный крокодил»)
Этим смертельно опасным ящерам не чуждо веселье.

К такому удивительному выводу пришли ученые, наблюдая за поведением молодой самки комодского варана Крэкен в Вашингтонском зоопарке.

Крэкен постоянно играла с разными предметами: ботинком, пластиковыми кольцами, ведерком, жестяной банкой и многими другими. А её любимой игрушкой был летающий диск (фризби). Крэкен либо трепала свои игрушки в зубах, либо, словно щенок или котенок, напрыгивала на них передними лапами.

Однажды она по собственной инициативе решила поиграть с сотрудником зоопарка в «перетягивание каната». Так, она вытащила из его кармана носовой платок и, ухватившись зубами за один конец, пыталась вырвать платок из рук противника. Поведение Крэкен шокировало ученых, которые никак не ожидали такой игривости от варана.

Ниже вы можете посмотреть, как играет варан из зоопарка Святого Августина во Флориде:

Какой бы забавной и счастливой не показалась жизнь этого варана в зоопарке, на сегодняшний день неизвестны случаи, когда комодский варан прожил больше 25 лет в неволе, учитывая, что в естественной среде обитания он живет около 50 лет. О свободной жизни комодских варанов читайте в нашей статье «Остров драконов».

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили