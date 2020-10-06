«Драконьи забавы»: игры комодских варанов

К такому удивительному выводу пришли ученые, наблюдая за поведением молодой самки комодского варана Крэкен в Вашингтонском зоопарке.

Крэкен постоянно играла с разными предметами: ботинком, пластиковыми кольцами, ведерком, жестяной банкой и многими другими. А её любимой игрушкой был летающий диск (фризби). Крэкен либо трепала свои игрушки в зубах, либо, словно щенок или котенок, напрыгивала на них передними лапами.

Однажды она по собственной инициативе решила поиграть с сотрудником зоопарка в «перетягивание каната». Так, она вытащила из его кармана носовой платок и, ухватившись зубами за один конец, пыталась вырвать платок из рук противника. Поведение Крэкен шокировало ученых, которые никак не ожидали такой игривости от варана.

Ниже вы можете посмотреть, как играет варан из зоопарка Святого Августина во Флориде: