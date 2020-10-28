«Древнее динозавров». Что угрожает редким черепахам, пережившим катастрофу мезозоя

Приехав в Новороссийск год назад, я первым делом отправился на знакомый рынок. И у рядов, где торгуют рыбками, попугайчиками и хомячками, издалека заметил того самого продавца. Краснокнижных черепах на его прилавке уже не было, однако там красовался желтопузик (ящерица безногая), занесенный в Красную книгу Краснодарского края. В ответ на мое замечание продавец беспрекословно отдал мне редкую рептилию. И добавил: «А красно-книжными черепахами я больше не торгую! Теперь только водными — красноухими».

Тоже, значит, меня вспомнил. Торговец знал, что, когда в 2010 году на центральном рынке Новороссийска сотрудники Росприроднадзора изъяли у него девять молодых черепашек, это было сделано с нашей подачи.

«Мы» — это участники проекта, запущенного в 2006 году при поддержке Международного фонда защиты животных (IFAW), Союза охраны природы и биоразнообразия Германии (NABU) и американского Фонда Руффорда (RSGF). Проект «Внимание, черепаха!» посвящен сохранению средиземноморской черепахи Testudo graeca, которая водится в Северной Африке, Южной Европе, Юго-Западной Азии и на Кавказе — но вот с черноморского побережья Кавказа вид сейчас стремительно исчезает.