«Древнее динозавров». Что угрожает редким черепахам, пережившим катастрофу мезозоя
Приехав в Новороссийск год назад, я первым делом отправился на знакомый рынок. И у рядов, где торгуют рыбками, попугайчиками и хомячками, издалека заметил того самого продавца. Краснокнижных черепах на его прилавке уже не было, однако там красовался желтопузик (ящерица безногая), занесенный в Красную книгу Краснодарского края. В ответ на мое замечание продавец беспрекословно отдал мне редкую рептилию. И добавил: «А красно-книжными черепахами я больше не торгую! Теперь только водными — красноухими».
Тоже, значит, меня вспомнил. Торговец знал, что, когда в 2010 году на центральном рынке Новороссийска сотрудники Росприроднадзора изъяли у него девять молодых черепашек, это было сделано с нашей подачи.
«Мы» — это участники проекта, запущенного в 2006 году при поддержке Международного фонда защиты животных (IFAW), Союза охраны природы и биоразнообразия Германии (NABU) и американского Фонда Руффорда (RSGF). Проект «Внимание, черепаха!» посвящен сохранению средиземноморской черепахи Testudo graeca, которая водится в Северной Африке, Южной Европе, Юго-Западной Азии и на Кавказе — но вот с черноморского побережья Кавказа вид сейчас стремительно исчезает.
Черепахи – самые древние из доживших до нас пресмыкающихся. Появились они около 200 миллионов лет назад – значительно раньше, чем динозавры.
Более того, черепахи сумели пережить катастрофу мезозоя, предположительно погубившую древнейших ящеров около 65 миллионов лет назад, и дожить до наших дней, почти не изменившись. Они потенциальные долгожители, ученым достоверно известны исполинская черепаха, прожившая 152 года, и средиземноморская, прожившая 125 лет. Однако перед человеком черепахи, казалось бы, так хорошо защищенные от любых опасностей, оказались беззащитны. Сегодня многие виды черепах занесены в Красные книги различных уровней — от региональных до Международной.
В мире существует около 250 видов черепах, 40 из них — сухопутные. Среди сухопутных крупнейшие — галапагосские слоновые и исполинские черепахи. Высота этих гигантов в метровых панцирях — 60 сантиметров, весят они больше 100 килограммов, а отдельные исполины — и все 400 кило.
На другой границе шкалы — паучья черепаха с Западного Мадагаскара, один из самых редких и самых мелких видов: эта малышка весит всего 100 граммов, а в длину не превышает 10 сантиметров.
В России встречаются лишь четыре вида черепах (еще три вида морских черепах изредка заплывают в наши территориальные воды). Из этих четырех видов только один сухопутный — та самая средиземноморская черепаха Testudo graeca. Она включена в международный список охраняемых видов, в список Конвенции СIТЕS и в Красную книгу Российской Федерации в категории «1». Численность ее неуклонно сокращается, а отдельные популяции находятся на грани исчезновения.
Утриш — дом родной
Среди таких популяций — средиземноморские черепахи, выделенные специалистами в самостоятельный подвид — черепаха Никольского. Место жительства себе черепахи Николького выбрали недурственное — предгорья Западного Кавказа на территории Краснодарского края, а также Абхазии. Понятно, что до этих курортных мест много и других охотников — так что ареал черепах Никольского постоянно фрагментируется, места обитания уничтожаются, а самих черепах активно отлавливают для незаконной продажи.
Черепашата с неокрепшим панцирем часто становятся добычей собак и свиней, гибнут под колесами автомобилей. Или, например, в Геленджике после телевизионного обращения к местным жителям с нами связались преподаватели центра внешкольного образования. Они передали нам двух взрослых средиземноморских черепах и рассказали, что отобрали их у мальчишек на окраине города. Те разводили костер, а черепахи, перевернутые вверх ногами, лежали рядом в ожидании своей печальной участи. Похоже, юные «естествоиспытатели» хотели проверить, защитит ли животных панцирь от огня. Этих двух черепах мы выпустили на свободу, но цель нашего проекта, конечно, шире — спасти подвид.
Территория полуострова Абрау, расположенного между Анапой и Новороссийском, не просто живописна — она биологически уникальна. Здесь, а также на южном склоне Маркотхского хребта между Новороссийском и Геленджиком сохранились настоящие субтропики Северного Средиземноморья. Для их охраны в 2010 году был создан заповедник «Утриш».
К сожалению, при этом сам Маркотхский хребет не получил статуса особо охраняемой природной территории, а из состава заповедника на полуострове Абрау были исключены 120 гектаров морского побережья и акватории в районе лагун, которые в 2008 году были отданы в долгосрочную аренду. Также в состав заповедника не вошли два «коридора», будущие автодороги к лагунам, которые разрежут заповедную территорию.
Заповедник — основное место жительства для черепахи Никольского. 5–6 тысяч особей — это 20–30 процентов всего подвида — могли бы назвать своим домом «Утриш». Соотношение самок и самцов здесь близко к идеальному 1:1. В 2011–2012 годах мы вместе с сотрудниками заповедника начали подробное изучение этой популяции.
Как спасать черепах
Май, полдень, жарко… Уже около часа я брожу по вершине холма, на котором за предыдущие годы мои коллеги пометили около 20 черепах. Однако пока я не встретил ни одной, что и неудивительно — большая часть холма покрыта густыми зарослями ежевики, обнаружить в них скрытную черепаху довольно сложно…
Вдруг в лесу раздается необычный звук. Я слышу несколько отчетливых ударов, как будто кто-то по дереву несильно стучит с интервалом в две-три секунды. После небольшого перерыва звук возобновился, доносился он явно из ежевичных зарослей. Сам я раньше ничего подобного не слышал, но в литературе похожее описание встречал. Найдя в зарослях проложенную коровами и не совсем еще заросшую колючками тропу, пробираюсь по ней — и обнаруживаю небольшую полянку, которую облюбовали две крупные черепахи. Самец преследует самку и периодически стучит передним краем своего панциря по панцирю избранницы, заставляя ее вылезти из-под куста на открытое место. Редкая удача!
Изучив утришскую популяцию, мы подготовили рекомендации по охране черепах. Важнейшая из них — не допустить, чтобы автодороги с жестким покрытием разрезали территорию заповедника, а также присоединить к ней район лагун, важный не только для черепах, но и для сохранения местного уникального природного комплекса в целом.
Специфика жизненной стратегии черепах такова, что в младенчестве гибнет огромное число детенышей: их может сожрать кто угодно — ворона, крыса, енот, собака, свинья… Выходом мог бы стать черепаший питомник: здесь можно защищать малышей, а потом, подросшими и окрепшими, возвращать их в дикую природу. Подобные питомники существуют во многих странах — в Италии, Испании, Турции — и уже хорошо зарекомендовали себя как гаранты выживания редких видов черепах. Нам же в 2009 году в «Сафари-парке» Геленджика удалось создать реабилитационный центр для средиземноморских черепах, изъятых из незаконной продажи или переданных местными жителями.
Testudo graeca здесь нередко находят на оживленных автомобильных трассах, территориях новостроек и несанкционированных свалках — город продолжает вторгаться в исконные места обитания животных… Место для реабилитационного центра было выбрано подходящее, в первую очередь потому, что на территории «Сафари-парка» обитает естественная и вполне жизнеспособная черепашья популяция. Уже построены три просторных вольера, в которых содержатся два десятка взрослых средиземноморских черепах.
В 2012 году произошло очень важное для нас событие: впервые у обитателей вольера родились черепашата. А это значит, что со временем реабилитационный центр имеет все шансы превратиться в полноценный питомник, и выращенных в нем молодых черепах можно будет выпускать в природу, поддерживая существование угасающих популяций…