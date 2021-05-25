Древние киты имели и зубы, и китовый ус

Исчезающие «зародышевые зубы» свидетельствуют об эволюционной истории китов: их предки имели зубы и питались более крупной добычей — так, как это делает группа современных зубатых китов (Odontoceti). Американские ученые взяли для изучения эволюционных процессов ископаемого кита Aetiocetus weltoni возрастом 25 миллионов лет.

Окаменелость была найдена в отложениях осадочных пород, которые сформировались на побережье современного штата Орегон в конце олигоцена. Считается, что первые усатые киты появились именно в то время, и тогда же все китообразные начали приобретать облик, напоминающий современный.

Древние киты Aetiocetus науке хорошо известны. На основе более ранних исследований было установлено, что они имели примитивные зубы, и звучала гипотеза о том, что наряду с ними во рту располагались пластины. Но эти структуры очень хрупкие, и в ископаемом виде они до наших дней не дошли. Использовав томограф высокого разрешения, специалисты смогли доказать, что древний кит одновременно имел и ус, и зубы.