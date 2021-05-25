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National Geographic Россия №209, май 2021
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«Дикая природа России»
Природа

Древние киты имели и зубы, и китовый ус

Анастасия Баринова
25 мая 2021
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Фото: C.Buell/San Diego State University
Находка на американском побережье позволила проследить эволюционные изменения китообразных.

Для современных усатых китов (Mysticeti): синих, горбатых и серых — характерна необычная особенность развития: на стадии эмбриона у них есть зубы, но рождаются они с голыми деснами, где вместо зубов вырастает так называемый «китовый ус»: серия пластин, выполняющих функцию сита при кормлении мелкими рыбами и крилем.

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Исчезающие «зародышевые зубы» свидетельствуют об эволюционной истории китов: их предки имели зубы и питались более крупной добычей — так, как это делает группа современных зубатых китов (Odontoceti). Американские ученые взяли для изучения эволюционных процессов ископаемого кита Aetiocetus weltoni возрастом 25 миллионов лет.

Окаменелость была найдена в отложениях осадочных пород, которые сформировались на побережье современного штата Орегон в конце олигоцена. Считается, что первые усатые киты появились именно в то время, и тогда же все китообразные начали приобретать облик, напоминающий современный.

Древние киты Aetiocetus науке хорошо известны. На основе более ранних исследований было установлено, что они имели примитивные зубы, и звучала гипотеза о том, что наряду с ними во рту располагались пластины. Но эти структуры очень хрупкие, и в ископаемом виде они до наших дней не дошли. Использовав томограф высокого разрешения, специалисты смогли доказать, что древний кит одновременно имел и ус, и зубы.

Компьютерная модель показала, каким образом в черепе располагались кровеносные сосуды. Они подпитывали и зубы, и пластины, а также были немного похожи на артерии и вены современных морских млекопитающих: и зубатых, и усатых. При этом Aetiocetus в длину достигал не более 7 метров, то есть был примерно в два раза меньше серого кита. Использование двух взаимоисключающих механизмов в ротовой полости серьезно осложняло ему жизнь, и тогда свои коррективы принялась вносить эволюция, разделив китов на зубатых и усатых.

Усатые киты с их пластинами, не способные охотиться на крупную добычу, не конкурируют за пищевые ресурсы. Если серый кит питается беспозвоночными и ракообразными, то синий — крилем.

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