Древний оползень в Красном море может спровоцировать разрушительное цунами

Под угрозой жители прибрежных районов Египта и Саудовской Аравии.

Ученый-геолог из школы морских и атмосферных наук им. Розенстиеля в Университете Майами Сэм Пёркис и его коллега Джованни Чимиенти провели четыре недели на борту исследовательского судна OceanXplorer в заливе Акаба на севере Красного моря. Во время одного из погружений в подводном аппарате на глубине около 900 метров они обнаружили подводную пещеру со входом шириной 3 метра и высотой 8 метров.

«Я сразу понял: то, на что мы смотрим, было результатом какой-то геологической силы, которая прорвала морское дно», – Сэм Пёркис.

Как отмечают исследователи, это была неожиданная находка, которую, однако, нельзя было исключить, учитывая, что Красное моря образовалось в результате разделения Африканской и Аравийской тектонических плит 30 миллионов лет назад.

Во время повторного погружения ученым удалось взять образцы отложений из этого места. Это позволило определить, что образование было работой подводного оползня, который, вероятно, вызвал 10-метровые волны, обрушившиеся на побережье Египта примерно 500 лет назад. Теперь огромный кусок земной коры балансирует над пропастью, грозя вызвать новую катастрофу.

Компьютерные модели показали, что нынешнее цунами может быть вдвое более мощным, чем предыдущее.

«Даже небольшое землетрясение в неправильном месте может привести к тому, что вся "стена" рухнет. Это приведет к гораздо более мощному цунами, чем то, которое произошло 500 лет назад», – Сэм Пёркис.

Исследователи объясняют, что обрушение склонов вдоль береговой линии Красного моря может быть особенно опасным в проливах или других узких проходах, где волна может быстро обрушиться на сушу без предупреждения.

Так, авторы работы утверждают, что 20-метровые волны могут серьезно угрожать «быстро урбанизирующемуся побережью Египта и Саудовской Аравии». Согласно моделям, египетский курортный город Шарм-эль-Шейх находится прямо на пути возможных волн.

На карте указано место, которое может стать источником цунами Фото: The University of Miami

Предполагается, что цунами дойдет до Шарм-эль-Шейха за полторы минуты после обрушения оползня. Если массив просядет еще на 100 метров, это может вызвать 35-метровые волны, а чуть севернее, в заливе Муса, волны могут достигнуть 45 метров менее чем за три минуты.

У Саудовской Аравии ситуация несколько лучше – здесь можно ожидать волн высотой не более 15 метров.

Возможность предсказать, когда эти цунами обрушатся, может спасти жизни и инфраструктуру. Поэтому страны вдоль побережья Красного моря, включая Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и Израиль, должны обеспечить наличие систем раннего предупреждения как о землетрясениях, так и о цунами, пишут исследователи.

Узнайте, кто такие волны-убийцы.