Дружба и вражда в мире дельфинов: новое исследование

Международная группа ученых представила результаты наблюдений, длившихся три десятилетия. В центре внимания была популяция дельфинов-афалин (Tursiops aduncus) из залива Шарк в Западной Австралии. Биологи запускали дроны, а под водой были расположены микрофоны, записывающие звуки дельфинов. Возможность сопоставлять действия животных с их звуковыми сигналами позволила собрать немало материала для изучения.

Было замечено, как альфа-самцы дельфинов объединяются в пары или трио, и эту группу исследователи называют «альянсом первого порядка». В его задачу входит продолжение рода: вместе они окружают самку, не позволяя ей спариваться с остальными. Также существуют связи «второго порядка»: в такой альянс входит до 14 дельфинов, которые пытаются противостоять этой агрессии. А некоторые группы второго порядка – еще более многочисленны, что увеличивает их шансы в борьбе за самку.

Между собою дельфины общаются сигналами, напоминающими свист, и каждая особь имеет свой уникальный звук. Ученые считают, что это аналог имени, чего у других животных не встречается. Именно на его основе афалины запоминают и различают друг друга. Поэтому на следующем этапе исследования, в 2018-2019 годах, специалисты расширили спектр задач. Под водой были установлены динамики, транслирующие определенные звуки. Эта технология в отношении дельфинов уже давно применяется и хорошо себя зарекомендовала.