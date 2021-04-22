Дружба и вражда в мире дельфинов: новое исследование

Международная группа ученых представила результаты наблюдений, длившихся три десятилетия. В центре внимания была популяция дельфинов-афалин (Tursiops aduncus) из залива Шарк в Западной Австралии. Биологи запускали дроны, а под водой были расположены микрофоны, записывающие звуки дельфинов. Возможность сопоставлять действия животных с их звуковыми сигналами позволила собрать немало материала для изучения.
Было замечено, как альфа-самцы дельфинов объединяются в пары или трио, и эту группу исследователи называют «альянсом первого порядка». В его задачу входит продолжение рода: вместе они окружают самку, не позволяя ей спариваться с остальными. Также существуют связи «второго порядка»: в такой альянс входит до 14 дельфинов, которые пытаются противостоять этой агрессии. А некоторые группы второго порядка – еще более многочисленны, что увеличивает их шансы в борьбе за самку.
Между собою дельфины общаются сигналами, напоминающими свист, и каждая особь имеет свой уникальный звук. Ученые считают, что это аналог имени, чего у других животных не встречается. Именно на его основе афалины запоминают и различают друг друга. Поэтому на следующем этапе исследования, в 2018-2019 годах, специалисты расширили спектр задач. Под водой были установлены динамики, транслирующие определенные звуки. Эта технология в отношении дельфинов уже давно применяется и хорошо себя зарекомендовала.
Дельфинам-самцам в возрасте от 28 до 40 лет проигрывались сигналы, записанные в каждой группе. Оказалось, что в альянсе первого порядка дельфины остаются равнодушными к звукам своих партнеров. Но во втором порядке афалины активно реагировали и поворачивались к тому, кто, по их мнению, издал сигнал. И это открытие позволяет больше узнать о коммуникациях дельфинов. Исследователи полагают, что у этих животных, как и у людей, есть «социальная концепция членства в команде, основанная на предыдущих совместных действиях».
Сопоставив с видеорядом, ученые также отмечают, что в альфа-группах конкуренция очень сильная, и дельфины из альянса первого порядка часто меняют своих партнеров. Именно этим может объясняться слабый интерес к сигналу временного союзника. А вот во втором порядке животные, внося вклад в общую борьбу, учатся ценить надежного товарища, и для следующей задачи скорее привлекут того, кто уже хорошо себя зарекомендовал. Такие союзы могут оставаться крепкими на протяжении четырех десятилетий!
Свистом переговариваются и самки, и не только между собою, но и общаясь со своим детенышем до его рождения.