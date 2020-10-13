Два котенка родились в Центре восстановления леопарда

Через несколько месяцев все новорожденные котята пройдут вакцинацию, процедуру определения пола и получат свои имена. За ближайшие 1,5-2 года леопардам предстоит многому научиться, чтобы быть готовыми к жизни в дикой природе!

Свое первое потомство дикая самка из Ирана и самец из Туркменистана дали в 2013 году. Тогда на свет появились самцы Гром и Ахун. К слову, Ахун был в составе первого выпуска этих животных в природу в 2016 году на территории Кавказского заповедника и до сих пор успешно обитает в горных лесах Краснодарского края и Адыгеи. Летом 2014 года на свет появился леопард Килли, названный в честь французского горнолыжника и Председателя Координационной комиссии МОК по Играм в Сочи-2014 Жан-Клода Килли. Этот леопард также был выпущен в Кавказском заповеднике в первом составе, но погиб в январе 2019 года от рук браконьеров.

В 2016 г. у Черри и Алоуса родились сразу 3 котенка: Багира, Артек и Волна. Два последних хищника были выпущены в 2018 году в Кавказском заповеднике и в горах Северной Осетии соответственно.