Два острова ушли под воду в Индонезии
Два небольших острова в Южной Суматре погрузились под воду в результате повышения уровня моря, вызванного изменением климата. Остров Бетет ушел под воду на один метр, а остров Гундул – на три метра. Оба острова находились под управлением регентства Баньюасин, сообщает The Jakarta Post.
Национальный парк Бербак-Сембиланг, который ЮНЕСКО объявил в 2018 году мировым биосферным заповедником, славится своими мангровыми рощами, а также богатой фауной. На его территории, в частности, живут суматранские тигры, которых осталось всего несколько сотен особей.
Также под угрозой исчезновения находятся еще четыре острова: Бурунг, который в настоящее время находится на уровне моря; Калонг и Салах Намо (два метра выше уровня моря); Крамат (три метра выше уровня моря).
Pulau Betet dan Pulau Gundul lenyap dari muka bumi, beberapa lagi bakal tenggelam #AWANInews #AWANI745 https://t.co/qL20rV89UA pic.twitter.com/2HhDaW9OYB— 🇲🇾Astro AWANI🇲🇾 (@501Awani) January 16, 2020
По словам Собри, в настоящее время у восточного побережья Баньюасина в Южной Суматре находится 23 небольших острова. Некоторые из них необитаемы, в то время как на других, в том числе на острове Салах Намо, живут люди, которые стараются переместить свои дома на десятки метров от берега во избежание подтоплений.
Собри отмечает, что такая тропическая страна, как Индонезия, очень чувствительна к воздействию глобального потепления. Также многие ее районы зависимы от химических удобрений, использование которых вызывает оседание земли и повреждение водосборного бассейна. Помимо этого, ситуацию усугубляет чрезмерное извлечение подземных вод в промышленных целях.