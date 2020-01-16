Два острова ушли под воду в Индонезии

Национальный парк Бербак-Сембиланг, который ЮНЕСКО объявил в 2018 году мировым биосферным заповедником, славится своими мангровыми рощами, а также богатой фауной. На его территории, в частности, живут суматранские тигры, которых осталось всего несколько сотен особей.

Также под угрозой исчезновения находятся еще четыре острова: Бурунг, который в настоящее время находится на уровне моря; Калонг и Салах Намо (два метра выше уровня моря); Крамат (три метра выше уровня моря).